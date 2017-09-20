Trump: Kore'yi haritadan sileceğiz
Balistik füze denemeleri konusunda tüm dünyadan olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'nden de tepki alan hatta savaşın eşiğine gelen Kuzey Kore ile ilgili ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda konuşan ABD Başkanı Donald Trump “Gerekirse Kuzey Kore’yi tek başımıza yok ederiz” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore liderini “İntihar misyonu olan roket adam” şeklinde tanımlayarak Kuzey Kore’nin nükleer faaliyetlerine devam etmesi durumunda “Kuzey Kore’yi tamamen yok etmekten” başka seçeneklerinin kalmayacağını söyledi. İlk defa Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda konuşan ABD Başkanı Trump “Kuzey Kore çürük bir rejime sahip. Kuzey Kore rejimi yoksulluk açlık ve işkencelerden sorumlu. Kuzey Kore yönetimi kendi halkının açlıktan ölmesinden sorumlu. Dünyayı nükleer çatışmayla tehdit eden bir ülkeye silah desteği verilmemeli. Kuzey Kore’nin nükleer silah peşinde koşması ve kullandığı balistik füzeler tüm dünyayı tehdit ediyor” dedi. Konuşma süresi 15 dakika olan Trump 40 dakika kürsüde kaldı. Trump’ın konuşmasından bazı satır başları şöyle:
HAYDUT ÜLKELER VAR: Güçlü uluslar kendi egemenliklerini savunurlar. Fakat, dünyada haydut devletler var. Şu an dünyada birkaç haydut devlet BM’nin üzerine kurulduğu temel değerleri tehdit ediyor. Eğer bu birkaç haydutla mücadele etmeyeceksek o zaman şer kazanır. Bazı ülkeler teröre destek veriyor.
İRAN’LA ANLAŞMA UTANÇ KAYNAĞI: İran yönetimi bir katil rejimdir. İran, petrolden kazandığı parayla Hizbullah ve Beşar Esad rejimini destekleyerek bölgede krizi yayıyor. Onları finansal kaynaklar sağlayanlara engel olmalıyız. İran’la nükleer anlaşma ABD için bir utanç kaynağıdır. Bu konuda henüz son sözümüzü duymadınız.
ESAD SALDIRILARA SON VERMELİ: Esad’ın kimyasal silahlar kullanması kabul edilemez. Yasaklanmış olan kimyasal silahların kullanılması durumunda hiçbir ülke güvende olmayacak. Suriye’de diktatör Beşar Esad rejimi bu saldırılarına son vermeli.
TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR: Türkiye, Ürdün ve Lübnan’a savaştan kaçanlara kucak açtıkları için teşekkür ediyorum. ABD halkı, BM’nin çok daha hesap verebilir ve etkin bir insan hakları savunucusu olması umudunu taşıyor.
BM’DE REFORMA İHTİYAÇ VAR: Egemenliğimize karşı tehditlerle mücadele etmek için BM’de reforma ihtiyacımız var.
PASİF DAVRANMAYACAĞIZ: Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Teröristler dünyanın her yerinde güçleniyor ve tehlike oluşturuyorlar. Uluslarası suç örgütleri sınırlarımızı tehdit ediyor. Çok büyük imkanlarımız var. Tüm liderlerin öncelikle kendi halklarına hizmet etme hakkı var. ABD’nin hiçbir şey elde edemediği anlaşmalara girmeyeceğiz. Önümüzdeki tehditler karşısında pasif davranmayacağız.
KÜBA’YA YAPTIRIMLARI KALDIRMAYACAĞIZ: Küba hükûmeti bir takım temel reformlar yapmadığı sürece yaptırımları kaldırmayacağız.
TÜRKİYE
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