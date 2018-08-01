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Trump: Korku şov!

Trump: Korku şov!.16047
  • Giriş : 01.08.2018 / 10:52:00

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu.

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Trump, İra'ın çok kısa bir süre içerisinde ABD ile görüşmelere başlayacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Florida eyaletinde destekçilerine hitap etti. Trump, İran'la yapılan nükleer anlaşmayı "korku şovu" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran için "kısa süre içinde bizimle konuşmaya başlayabileceklerine dair bir hissim var" ifadesini kullandı.

Trump, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yle ön koşulsuz görüşebileceğini söylemişti. Ancak ABD Başkanı Trump'ın bu önerisi İran'da olumlu karşılanmadı.

İran Devrim Muhafızları komutanı, "İranlı yetkililer Trump'la asla görüşmeyecek" açıklaması yaptı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin danışmanı da, ABD ile görüşmek için nükleer anlaşmaya geri dönülmesi gerektiğini söylemişti.

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