Trump kritik sınavı geçti
Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan seçimlerde Hillary Clinton'u geride bırakarak başkan seçilen Donald Trump başarısını perçinledi.
ABD Başkanlığına seçilen Cumhuriyetçi Donald Trump, 538 üyeli Seçici Kurulun ülke genelindeki oylamasında başkanlık için gereken 270 sayısını geçerek, 8 Kasım'daki başarısını garanti altına aldı.
Başkanlık seçimlerinin gerçekleştirildiği 4 yılda bir seçmenlerin doğrudan başkanı değil, başkanı seçmekle görevli Seçici Kurul üyelerine oy verdiği ABD'de, delegeler partilerinin adayları için oylarını kullandı.
ABD'de 8 Kasım'daki başkanlık seçimlerinden galibiyetle çıkarak ülkenin 45. başkanı olmaya hak kazanan Trump, tüm eyaletlerde yapılan Seçici Kurul oylamasında da 270 sayısını geçerek başkanlığını garantiledi.
Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, sabah saatlerinde doğu eyaletlerinde başlayan oylamanın öğleden sonraki bölümünde Teksas eyaletindeki oy işleminin belli olmasıyla Trump'ın, 270 sayısını geçtiği bildirildi.
Böylece Trump, oylamanın sonucunu beklemeden gerekli delege sayısını aşarak başkanlığını garanti altına aldı.
Ülkenin batısında yer alan California gibi eyaletlerdeki oy işlemi devam ederken ilerleyen saatlerde ülke genelindeki son verilerin ortaya çıkması bekleniyor.
Bu sonuçla, geçen temmuz ayından bu yana ülke gündemini meşgul eden ve son haftalarda Beyaz Saray düzeyinde resmiyet kazanan "Rusya'nın ABD seçimlerine siber saldırı yoluyla müdahale ettiği" iddialarının Seçici Kurul oylarını etkilemediği görülüyor.
- Trump için "formalite"
Seçici Kurul üyelerinin katıldığı oylama, başkanlık için gereken 270 barajını aşıp 8 Kasım'daki seçimlerde 306 delegeye ulaşan "seçilmiş başkan" Trump için formalite olarak görülüyordu. Hangi adaya oy verecekleri önceden belli olan kurul üyeleri arasından bugüne kadar sadece bir Cumhuriyetçi delege, partisinin adayı Trump'a oy vermeyeceğini açıklamıştı.
Delegelerin kullandığı oylar, 6 Ocak 2017'de ABD Kongresi'ndeki ortak oturumda sayılacak ve Başkan Yardımcısı Joe Biden tarafından açıklanacak. ABD'nin 45. başkanı seçilen Trump, 20 Ocak'taki yemin töreninin ardından Beyaz Saray'daki başkanlık görevine resmen başlayacak.
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