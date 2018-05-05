Facebook Twitter Rss

Trump Kudüs'ün 4 mahallesini Filistin'e veriyor

Trump Kudüs'ün 4 mahallesini Filistin'e veriyor.14663
  • Giriş : 05.05.2018 / 08:21:00

ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail'in başkenti olarak kabul ettiği Kudüs'ün 4 mahallesini Filistin yönetimine vermeye hazırlanıyor.

İsrail’de İbranice yayımlanan Maariv gazetesi, ABD Başkanı Trump’ın yeni barış planında Kudüs’ün 4 mahallesinin; Jebl Mukabar, Isawiya, Shuafat and Abu Dis’i Filistin yönetimine verilebileceğini yazdı.

Habere göre, Filistin barış planı geçen hafta Washington’a ziyarette bulunan İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman’a aktarıldı. Potansiyel olarak teklifte tavizler bulunmasına rağmen İsrail’in bu planı kabul etmesi bekleniyor. Trump yönetimi söz konusu Filistin barış planını, ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasından sonra açıklayacak. The Jerusalem Post gazetesi Amerikalı yetkililerinin bu konudaki haberi reddettiklerini yazarken, “Plan henüz taslak aşamasında. Ancak son safhaya gelindi” yorumunda bulundu. ABD’nin bütün dünyanın tepkisine rağmen İsrail büyükelçiliğini 14 Mayıs’ta Kudüs’e taşıması bekleniyor.

TÜRKİYE

Manisa sallandı! AFAD'dan açıklama geldi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Erdoğan o tweeti paylaştı

Erdoğan o tweeti paylaştı

Güney Kore Devlet Başkanı Moon, Türkçe mesaj gönderdi.

Kriz giderek tırmanıyor

Kriz giderek tırmanıyor

Birleşik Arap Emirlikleri'nin hamlesinin ardından bölgede hareketlilik devam ediyor.

 

Londra'da patlama: 30 kişi yaralandı

Londra'da patlama: 30 kişi yaralandı

İngiltere'nin başkenti Londra'da bu sabah büyük bir patlama meydana geldi.

Barzani: Bağdat ile mutabakat sağlandı

Barzani: Bağdat ile mutabakat sağlandı

Neçirvan Barzani, Bağdat ile sınır kapıları konusunda uzlaştıklarını açıkladı.

 

Moon: Trump Nobel Barış Ödülü almalı

Moon: Trump Nobel Barış Ödülü almalı

Güney Kore lideri Moon, ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

Başbakan'a savaş ilan etme yetkisi!

Başbakan'a savaş ilan etme yetkisi!

İsrail'de Başbakan'a savaş ilan etme yetkisi verilmesi tartışma yarattı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya