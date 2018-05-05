Trump Kudüs'ün 4 mahallesini Filistin'e veriyor
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail'in başkenti olarak kabul ettiği Kudüs'ün 4 mahallesini Filistin yönetimine vermeye hazırlanıyor.
İsrail’de İbranice yayımlanan Maariv gazetesi, ABD Başkanı Trump’ın yeni barış planında Kudüs’ün 4 mahallesinin; Jebl Mukabar, Isawiya, Shuafat and Abu Dis’i Filistin yönetimine verilebileceğini yazdı.
Habere göre, Filistin barış planı geçen hafta Washington’a ziyarette bulunan İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman’a aktarıldı. Potansiyel olarak teklifte tavizler bulunmasına rağmen İsrail’in bu planı kabul etmesi bekleniyor. Trump yönetimi söz konusu Filistin barış planını, ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasından sonra açıklayacak. The Jerusalem Post gazetesi Amerikalı yetkililerinin bu konudaki haberi reddettiklerini yazarken, “Plan henüz taslak aşamasında. Ancak son safhaya gelindi” yorumunda bulundu. ABD’nin bütün dünyanın tepkisine rağmen İsrail büyükelçiliğini 14 Mayıs’ta Kudüs’e taşıması bekleniyor.
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