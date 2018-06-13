Facebook Twitter Rss

Trump: Kuzey Kore artık bir tehdit değil

Trump: Kuzey Kore artık bir tehdit değil.12193
  • Giriş : 13.06.2018 / 16:47:00

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore ile ilgili açıklama yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kim Jong-un ile gerçekleştirdiği kritik görüşmenin ardından Kuzey Kore ile ilgili açıklama yaptı. Trump, Kuzey Kore'nin artık bir nükleer tehdit olmadığını söyledi.

Singapur'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la tarihi zirvede buluştuktan sonra ABD'ye dönüşünün ardından ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından açıklamalar yaptı.

Trump, "Artık Kuzey Kore'den gelen bir nükleer tehdit yok. Kim Jong-un'la bir araya gelmek ilginç ve oldukça olumlu bir deneyimdi. Kuzey Kore'nin gelecekte büyük bir potansiyeli var!" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanlığı görevine gelmeden önce herkesin Kuzey Kore ile savaşa girileceğini düşündüğünü belirten Trump, "Eski Başkan (Barack) Obama Kuzey Kore'nin bizim en büyük problemimiz olduğunu söylüyordu. Artık öyle değil, rahat bir şekilde uyuyabilirsiniz." paylaşımında bulundu.

ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim dün Singapur'da bir araya gelmişti. Tarihi zirvede taraflar, Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması, ABD ve Kuzey Kore arasında yeni ilişkiler kurulması, yarımadada barışın sağlanması konusunda bir dizi taahhüdü içeren ortak bir açıklamaya imza atmıştı.

TÜRKİYE

Erdoğan açılışta duygulandı

Beşiktaş'tan flaş atak! Golcü oyuncu geliyor

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İran'dan açıklama geldi: Çekilebiliriz!

İran'dan açıklama geldi: Çekilebiliriz!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den Suriye ile ilgili açıklama geldi.

Putin'den darbe açıklaması

Putin'den darbe açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Putin, darbe günü ne yaptığını açıkladı.

 

Trump'tan kritik Kore kararı!

Trump'tan kritik Kore kararı!

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore ile ilgili çarpıcı bir karara imza attı.

Elon Musk, çalışanlarını işten çıkarıyor

Elon Musk, çalışanlarını işten çıkarıyor

Çılgın girişimci Elon Musk, çalışanlarını işten çıkarmaya hazırlanıyor.

 

Helsinki'de polis, silahlı saldırganı vurdu

Helsinki'de polis, silahlı saldırganı vurdu

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de polis, silahlı saldırganı vurdu.

Ve ABD iade etti!

Ve ABD iade etti!

Amerika Birleşik Devletleri, eski Panama Cumhurbaşkanı'nı iade etti.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Dünyaca ünlü keman virtüozu Farid Farjad'dan Haber Aktüel'e çok özel açıklamalar.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya