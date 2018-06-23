Trump: Kuzey Kore hala büyük bir tehdit
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, balistik füze denemeleri ile birçok kez savaşın eşiğine geldiği Kuzey Kore ile ilgili yaptığı açıklamasında Kore'nin hala bir tehdit olduğunu vurguladı.
Kim Jong-un ile tarihi bir buluşmaya imza atan ABD lideri, buna rağmen nükleer silahlara sahip Pyongyang yönetimine karşı ekonomik yaptırımları yeniden hayata geçirdi. Trump ayrıca, Kuzey Kore'yi hedef alan 'ulusal acil durumu' bir yıllığına uzattı.
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin ülkesine hala "olağanüstü bir tehdit" olduğunu ilan etti.
Trump, imzaladığı başkanlık kararnamesiyle, nükleer silahlara sahip Kuzey Kore'ye karşı ekonomik yaptırımlara yeniden izin vererek, bu ülkeye ilişkin "ulusal acil durumu" bir yıllığına uzattı.
Kararnamenin, Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmesinin ardından Twitter'da "Artık Kuzey Kore'den ABD'ye yönelik nükleer tehdidin söz konusu olmadığı" yönündeki paylaşımından 9 gün sonra imzalanması soru işaretlerine neden oldu.
Başkanlık kararnamesinde, Kuzey Kore hükümetinin politikaları ve eylemlerinin, ABD'nin ulusal güvenliği, dış politikası ve ekonomisine olağanüstü ve alışılmamış tehdit oluşturduğu ifade ediliyor.
Trump, tarihi bir kararla Kuzey Kore lideri Kim ile Singapur'da görüşmüştü. İki lider, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için ABD ile Kuzey Kore arasında diplomatik müzakerelerin devam etmesi konusunda mutabakat imzalamıştı.
TRT
DİĞER HABERLER
Adolf Hitler'in çatal bıçak takımı satıldı
Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler'in çatal bıçak takımı satıldı.
Trump'ın eşinin ceketinde yazanlar olay oldu
Trump skandalı bu sözlerle savundu
Trump, göçmen politikaları ile ilgili gelen tepkilere yanıt verdi.
Trump'ın yaptıklarını gözyaşları içinde anlattı
Sunucu Rachel Maddow, Trump'ın yaptıklarını gözyaşları içinde anlattı.
İsrail Başbakanı, Kral Abdullah ile görüştü
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kral Abdullah ile görüştü.
Trump'ın eşinden yasaya tepki: Nefret ediyorum
ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, göçmen yasasına tepki geldi.