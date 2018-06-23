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Trump: Kuzey Kore hala büyük bir tehdit

Trump: Kuzey Kore hala büyük bir tehdit.18845
  • Giriş : 23.06.2018 / 11:16:00

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore ile ilgili açıklama yaptı.

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, balistik füze denemeleri ile birçok kez savaşın eşiğine geldiği Kuzey Kore ile ilgili yaptığı açıklamasında Kore'nin hala bir tehdit olduğunu vurguladı.

Kim Jong-un ile tarihi bir buluşmaya imza atan ABD lideri, buna rağmen nükleer silahlara sahip Pyongyang yönetimine karşı ekonomik yaptırımları yeniden hayata geçirdi. Trump ayrıca, Kuzey Kore'yi hedef alan 'ulusal acil durumu' bir yıllığına uzattı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin ülkesine  hala "olağanüstü bir tehdit" olduğunu ilan etti.

Trump, imzaladığı başkanlık kararnamesiyle, nükleer silahlara sahip  Kuzey Kore'ye karşı ekonomik yaptırımlara yeniden izin vererek, bu ülkeye ilişkin  "ulusal acil durumu" bir yıllığına uzattı.


Kararnamenin, Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmesinin  ardından Twitter'da "Artık Kuzey Kore'den ABD'ye yönelik nükleer tehdidin söz  konusu olmadığı" yönündeki paylaşımından 9 gün sonra imzalanması soru  işaretlerine neden oldu.

Başkanlık kararnamesinde, Kuzey Kore hükümetinin politikaları ve  eylemlerinin, ABD'nin ulusal güvenliği, dış politikası ve ekonomisine olağanüstü  ve alışılmamış tehdit oluşturduğu ifade ediliyor.

Trump, tarihi bir kararla Kuzey Kore lideri Kim ile Singapur'da  görüşmüştü. İki lider, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için  ABD ile Kuzey Kore arasında diplomatik müzakerelerin devam etmesi konusunda  mutabakat imzalamıştı.

TRT

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