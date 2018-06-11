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Kritik zirve 20 milyona mal olacak

Kritik zirve 20 milyona mal olacak.18845
  • Giriş : 11.06.2018 / 08:22:00
  • Güncelleme : 11.06.2018 / 08:19:25

Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un görüşmesinin bedeli 20 milyon dolar.

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Sepet Beşik

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, balistik füze denemeleri ile birçok kez savaşın eşiğine geldiği Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong-un ile görüşmek üzere Singapur'a geldi. Kritik zirvenin maliyeti ise belli oldu.

Strait Times gazetesindeki habere göre, Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong zirve toplantısının ülke bütçesine getireceği maliyetin yaklaşık 20 milyon dolar olacağını açıkladı.

Böylesi önemli bir barış girişimine destek sağlamak için böyle bir maliyeti karşılamaya hazır olduklarını belirten Başbakan Lee, "Bu toplantının düzenleniyor olmasını son derece önemsiyoruz. Zirvenin bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına katkı sağlayacak gelişmelerin önünü açacağına inanıyoruz" dedi.

Zirvenin Singapur'un imajına olumlu katkı sağladığını vurgulayan Lee, "Bu toplantının ev sahibi olarak seçilmemiz - ki bunu biz talep etmedik, onlar bize sordular ve biz de kabul ettik - Singapur'un tüm taraflarla olan iyi ilişkilerinin ve uluslararası toplum içinde gördüğü saygının bir göstergesi" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelecek.

Nükleer silahsızlanma ve güvenlik konularının masaya yatırılacağı zirvenin, 1950-53 yıllarındaki Kore Savaşı'ndan bu yana devam eden ateşkes durumunun kalıcı bir barışa dönüşmesi yolunda kritik bir adım olması öngörülüyor.

NTV

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