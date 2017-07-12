Facebook Twitter Rss

Trump, Macron ile görüşecek

Trump, Macron ile görüşecek.12193
  • Giriş : 12.07.2017 / 08:33:00

ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşecek.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


14 Temmuz Ulusal Bayramı için Fransa'ya gidecek olan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile gerçekleştireceği görüşmede Suriye'nin geleceğini ele alacak.

Beyaz Saray'dan bir yetkili, kameralara kapalı olarak basın mensupları ile yaptığı toplantıda, Trump'ın Paris ziyareti hakkında bilgiler verdi.

Trump-Macron görüşmesinde ikili ve bölgesel birçok konunun ele alınacağını aktaran yetkili, özellikle Suriye'deki son durum ve terörle mücadeleye dair iki liderin görüş alışverişinde bulunacağını vurguladı.

Yetkili, Trump ile Macron arasındaki ilişkiyi 'oldukça olumlu' ifadesiyle niteleyerek, "Bazı konularda dünyaya farklı bakıyor olabiliriz ancak birçok konuda aynı şekilde düşünüyoruz" değerlendirmesini yaptı.
Trump'ın Macron ile perşembe günü yaklaşık 1 saat 15 dakika görüşmesi, ardından ikilinin ortak bir basın açıklaması yapmasının beklendiği kaydedildi.

Fransa'da cuma günü gerçekleştirilecek 14 Temmuz Ulusal Bayramı törenlerine katılacak Trump, törenlerin ardından ABD'ye dönecek.

İkilinin 28 Haziran'da yaptığı telefon görüşmesinde Macron, ABD askerlerinin, Fransız askerlerinin yanında Birinci Dünya Savaşı'na girmesinin 100. yılının anma törenlerine katılması için Trump'ı davet etmiş, Trump da bu daveti kabul etmişti.

SPUTNİK

Katar'a Türk askeri sevkiyatı

Erdoğan'dan AB'ye çağrı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Trump'a Twitter davası!

Trump'a Twitter davası!

ABD Başkanı Trump'a sosyal medyadan engellediği 7 takipçisi dava açtı.

Trump'tan Irak'a telefon!

Trump'tan Irak'a telefon!

ABD Başkanı Trump, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'yi aradı.

 

Yeni Zelanda'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Yeni Zelanda'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Yeni Zelanda'da 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

DEAŞ Bağdadi'nin ölümünü doğruladı

DEAŞ Bağdadi'nin ölümünü doğruladı

DEAŞ terör örgütü lideri Bağdadi'nin ölümü örgüt tarafından doğrulandı.

 

Almanya'da dehşet bilanço

Almanya'da dehşet bilanço

Almanya'nın Hamburg eyaletinde meydana gelen olaylarda çok sayıda kişi yaralandı.

Trump: Rusya ile çalışma zamanı

Trump: Rusya ile çalışma zamanı

ABD Başkanı Donald Trump, kendine ait sosyal medya hesabı üzerinden Rusya ile ilgili açıklamalarda b


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya