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Trump: Melanie yüzünü gerdirirse söylerim

Trump: Melanie yüzünü gerdirirse söylerim.13696
  • Giriş : 27.06.2018 / 11:50:00

ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melanie hakkında açıklama yaptı.

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Büyüyen Beşik

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, eşi Melanie hakkında çıkan estetik iddialarına yanıt verdi ve yüz gerdirme ameliyatı olduğunda basını haberdar edeceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump'ın mayıs ayında böbrek rahatsızlığından ötürü ameliyat geçirmesinin ardından bir ay ortalıkta gözükmemesi yüzünden çıkan dedikodulara yanıt verdi: "Hayır, yüz gerdirme ameliyatı olmadı, olsaydı sizi haberdar ederdim. Hayır, beni terk etmedi, bilakis aramız hiç bu kadar iyi olmamıştı."

Güney Carolina'da valilik seçimi için miting düzenleyen Trump, eşi Melania ile arasının bozuk olduğu söylentilerini dağıtmaya yönelik konuştu.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, eşiyle ilişki durumundan "Hiç şimdiki kadar iyi olmamıştık. Şimdiki gibi bir dönemimiz hiç olmamıştı'' diye söz eden Trump, birkaç hafta önce ameliyat geçiren First Lady'nin durumunun iyi olduğunu, ama medyada her türlü spekülasyonun yapıldığını söyledi.

Trump şöyle konuştu: "Yüzünü gerdirdi diyorlar. Hayır, bundan sizi haberdar ederdim. Böyle bir şeyi o kadar uzun zaman saklayamazsınız. Diyorlar ki beni terk etti ve New York'a taşındı. Tek söylemedikleri gerçekten ne olduğu. Bunda sorun yok, çünkü o mahremiyetine çok önem veriyor ve böyle konular hakkında konuşmak istemiyor."

NBC kanalının CNN'den beter olma yolunda ilerlediğini, 'Çırak' programını yaparken NBC'ye kazandırdığı rating'lerden sonra kanalın kendisine daha iyi davranması gerektiğini öne süren Trump, kendisi programdan ayrıldıktan sonra sunuculuğu üstlenen 'Terminatör' Arnold Schwarzenegger'in iki programda fiyaskosunun ortaya çıktığını söyleyerek şöyle devam etti:

"Benim yerimi kimsenin alamayacağını bilen tek kişi, sevgili eşim Melania. O çok akıllı. Bana 'Biliyorsun, kimse senin yerini alamaz, değil mi' dedi. Ben de 'Teşekkür ederim, sevgilim' dedim."

Ürdün Kral ve Kraliçesini ağırlarken First Lady'nin 'muhteşem bir tarzı' olduğunu, tablo gibi gözüktüğünü dile getiren Trump "Geride durup izledim. Bu tabloyu bozmak istemedim. First Lady olarak şahane iş çıkarıyor" dedi.

NTV

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