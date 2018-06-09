Facebook Twitter Rss

Trump: Muhammed Ali'yi affedebilirim

Trump: Muhammed Ali'yi affedebilirim.14663
  • Giriş : 09.06.2018 / 11:50:00

ABD Başkanı Donald Trump, Muhammed Ali ile ilgili açıklama yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Vietnam savaşında orduya katılmayı reddeden ve 2 yıl önce yaşamını yitiren Muhammed Ali ile ilgili açıklama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, "askere gitmeme" suçundan ötürü hüküm giyen ancak daha sonra Yüksek Mahkeme tarafından aklanan ünlü boksör Muhammed Ali'yi affetmeyi düşündüğünü söyledi.

2016'da hayatını kaybeden Muhammed Ali, 1967 yılında Vietnam Savaşı'na katılmayı reddettiği için hüküm giymiş ancak 1971 yılında bu karar Yüksek Mahkeme tarafından bozulmuştı.

Beyaz Saray'dan G7 zirvesine doğru yola çıktığı sırada gazetecilere konuşan Trump, af ile ilgili olarak "Muhammed Ali'yi düşünüyorum. Başkalarını da ciddi bir şekilde düşünüyorum" dedi.

Muhammed Ali'nin avukatı Ron Tweel ise yaptığı açıklamada, "Trump'ın duygularını anlayabiliyoruz ancak af gereksiz" dedi.

Ünlü boksör, eski başkan Jimmy Carter'ın 1977 yılında askere gitmeyenler için çıkardığı genel af kapsamına da girmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın adaletsiz bir şekilde muamele gören hükümlüleri de içerecek şekilde 3 bin kişiyi affetmeyi düşündüğü belirtiliyor.

Trump en son olarak, şiddet içermeyen uyuşturucu suçu nedeniyle ömür boyu hapis yatan 63 yaşındaki büyükanne Alice Johnson'ı affetmişti.

Johnson'ın durumu Kim Kardashian'ın Trump'a konuyu aktarmasından sonra gündeme gelmişti.

Trump, daha önce televizyon programcısı Martha Stewart ile eski Illinois valisi Rod Blagojevich'i affetti.

ABD Başkanı, 2016 seçimlerine Rusya'nın etkisi üzerine sürdürülen bir soruşturma kapsamında kendisini de affedebileceğini söylüyor

NTV

Arabalı vapurda kredi kartı dönemi başladı

Festivale izin yok!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Trump açıkladı: Kim'in tek bir şansı var!

Trump açıkladı: Kim'in tek bir şansı var!

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore ile ilgili açıklama yaptı.

Putin ile Ruhani Çin'de buluştu

Putin ile Ruhani Çin'de buluştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ruhani Çin'de buluştu.

 

Trump'tan sürpriz 'Kim' çıkışı

Trump'tan sürpriz 'Kim' çıkışı

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un görüşmesi öncesi tartışmalar sürüyor.

NASA'dan heyecan uyandıran açıklama!

NASA'dan heyecan uyandıran açıklama!

NASA, Mars gezegeni ile ilgili heyecana neden olan açıklamalar yaptı.

 

Macron: Trump'la görüşmelerim sosis gibi

Macron: Trump'la görüşmelerim sosis gibi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Trump ile ilgili açıklama geldi.

Azerbaycan'da 5,5 büyüklüğünde deprem

Azerbaycan'da 5,5 büyüklüğünde deprem

Azerbaycan'da 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Dünyaca ünlü keman virtüozu Farid Farjad'dan Haber Aktüel'e çok özel açıklamalar.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya