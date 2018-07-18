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Trump: NATO benim sayemde iyi

Trump: NATO benim sayemde iyi.12193
  • Giriş : 18.07.2018 / 08:27:00

ABD Başkanı Donald Trump, NATO ile ilgili açıklama yaptı.

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Göreve geldiği günden bu yana yaptıklarıyla olay yaratan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, NATO'nun kendisi sayesinde iyi durumda olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO ile ilgili eleştirilerini sürdürüyor. Trump; son olarak "NATO benim sayemde daha iyi durumda" dedi.
ABD Başkanı Trump; Avrupa ziyaretlerini tamamlayarak ülkesine döndü. Ziyaretlerini de Twitter'dan değerlendirdi.

NATO ile muhteşem bir toplantı yaptıklarını yazan Trump; müttefiklerin ittifaka 33 milyar dolar daha fazla ödeme yaptıklarını ve kendisi sayesinde gelecekte yüz milyarlarca dolar daha fazla ödeyeceklerini söyledi.

Trump; "NATO zayıftı, ama artık yeniden güçlü. Bu da Rusya için kötü bir şey. Medya sadece liderlere kaba davrandığımdan söz ediyor, ama parayı hiç anmıyor." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, Rusya Lideri Putin ile görüşmesine de değindi ve "NATO toplantısından daha iyiydi" yorumunda bulundu. Trump, Amerikan ekonomisinin hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu da sözlerine ekledi.

NTV

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