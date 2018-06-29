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Trump, NATO'dan da ayrılmak istiyor

Trump, NATO'dan da ayrılmak istiyor.14968
  • Giriş : 29.06.2018 / 16:44:00

ABD Başkanı Donald Trump, NATO'dan da ayrılmak istiyor.

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, NATO ve Dünya Ticaret Örgütü'nden ayrılmak istiyor. Trump'ın Avrupa Birliği'ni istikrarsızlaştırmaya çalıştığı ABD basınında dikkat çekti.

Amerikan Washington Post, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, "Neden AB'den çıkmıyorsunuz" diye sorduğunu yazdı. Makaleye göre ABD Başkanı Trump, NATO'dan ve Dünya Ticaret Örgütü'nden de çekilmek istiyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın uluslararası örgütlere ve anlaşmalara mesafeli olduğu biliniyor. ABD Başkanı Donald Trump "Önce Amerika" fikriyle ülkesinin 1940'tan beri lideri olduğu transatlantik ilişkilerine de karşı çıkıyor.

Beyaz Saray'a yakınlığıyla bilinen Washington Post gazetesinde konuyla ilgili bir makale yayımlandı. "Trump, Avrupa Birliği'ni istikrarsızlaştırmaya çalışıyor" başlıklı makalede perde arkası bilgiler yer alıyor.

Perde arkası bilgilerden en dikkat çekeni, ABD Başkanı Donald Trump'ın nisan sonunda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesinde sarf ettiği sözlere dikkat çekiliyor.

Macron'u Beyaz Saray'da ağırlayan ABD Başkanı Trump'ın görüşmenin bir yerinde muhatabı Macron'a, "Neden Avrupa Birliği'nden ayrılmıyorsunuz" diye sorduğu iddia edildi.

İki Avrupalı yetkilinin verdiği bilgiye göre Trump, Fransa AB'den ayrılırsa iki ülke arasında ticaret anlaşması imzalanacağını söyledi.

Bu anlaşmanın ABD'nin Avrupa Birliği ile ticaret anlaşmasından çok daha iyi koşulları olacağını belirtti.

Makaledeki bir başka iddia ise gerilimli geçen son G-7 zirvesine ilişkin. İddiaya göre Trump zirvede İsveç Başbakanı'na "NATO, NAFTA'dan bile kötü" dedi. Trump, "ABD'nin NATO'dan çıkması gerektiğini" söyledi.

Çelik ve Alüminyum ithalatına ek vergi getiren Trump'ın Dünya Ticaret Örgütü'nden çekilmek istediği de artık bir sır değil.

Washington'dan gelen haberlere göre ABD Başkanı Trump, danışmanlarına sık sık ticaret örgütünden çıkmak istediğini söylüyor.

NTV

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