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Trump neden Twitter kullanıyor?

Trump neden Twitter kullanıyor?.12193
  • Giriş : 31.12.2017 / 13:13:00
  • Güncelleme : 31.12.2017 / 13:15:15

ABD Başkanı Donald Trump, neden Twitter'ı yoğun olarak kullandığını açıkladı.

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Büyüyen Beşik

Donald Trump, yoğun Twitter kullanımının sebebini "sahte medya ile savaşmanın tek yolu" olarak açıkladı.

Trump, "Sosyal medyayı sadece sevdiğim için için kullanmıyorum, ama çok sahtekar ve adaletsiz basınla savaşmanın tek yolu. Sahte ve mevcut olmayan kaynaklar her zamankinden daha çok kullanılıyor. Hikaye ve belgelerin çoğu kusursuz bir kurgu" ifadesini kullandı.

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