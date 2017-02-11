Trump, o isimlerle İran'ı görüştü
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, karşılıklı açıklamalarla arasının iyice açıldığı İran hakkında Arap liderle görüşme gerçekleştirdi. Trymp, Ibadi ile yaptığı görüşmede Irak'ın yanında olduğunu vurguladı.
Trump'ın çabaları için İbadi'ye teşekkür ettiği ve DEAŞ ile mücadelede hayatını kaybeden Irak askerleri için başsağlığı dilediği belirtilen açıklamada, "İki lider İran'ın tüm bölgede teşkil ettiği tehdidi konuştu. ABD ile Irak arasında uzun süreli iş birliğine ABD-Irak Stratejik Çerçeve Anlaşma zemininde bağlılıklarını yinelediler." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Trump'ın Katar Emiri ile görüşmesinde ülkesi ile Katar arasında savunma konusundaki iş birliğinin önemine vurgu yaptığı aktarıldı.
Görüşmede Suriye'deki gelişmelerin de gündeme geldiğine değinilen açıklamada, "DEAŞ'ın yenilmesi ve başarılı bir siyasi dönüşüm için şartların oluşturulması konularında mutabık kaldılar. İki lider ekonomik ve yatırım konularında iş birliği ve terörü finanse eden akımların durdurulması konusunda çabalarının sürdürülmesi vaadinde bulundu." bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, Trump'ın Kuveyt Emiri'ne ABD askerlerini ülkesinde konuk ettiği için teşekkürlerini ilettiği bilgisi verildi.
Terör örgütü DEAŞ ile mücadele konusunda iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda iki liderin mutabık kaldığı vurgulanan açıklamada "İran'ın bölgedeki kötü faaliyetlerini durdurma mekanizmaları konusunda görüş alışverişinde bulundular." ifadesine yer verildi.
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