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Trump, o isimlerle İran'ı görüştü

Trump, o isimlerle İran'ı görüştü.13622
  • Giriş : 11.02.2017 / 08:03:00

Trump, Amerika ile ters düşen İran hükümeti hakkında Araplarla görüştü.

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, karşılıklı açıklamalarla arasının iyice açıldığı İran hakkında Arap liderle görüşme gerçekleştirdi. Trymp, Ibadi ile yaptığı görüşmede Irak'ın yanında olduğunu vurguladı.

Trump'ın çabaları için İbadi'ye teşekkür ettiği ve DEAŞ ile mücadelede  hayatını kaybeden Irak askerleri için başsağlığı dilediği belirtilen açıklamada,  "İki lider İran'ın tüm bölgede teşkil ettiği tehdidi konuştu. ABD ile Irak  arasında uzun süreli iş birliğine ABD-Irak Stratejik Çerçeve Anlaşma zemininde  bağlılıklarını yinelediler." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Trump'ın Katar Emiri ile görüşmesinde ülkesi ile Katar  arasında savunma konusundaki iş birliğinin önemine vurgu yaptığı aktarıldı.

Görüşmede Suriye'deki gelişmelerin de gündeme geldiğine değinilen  açıklamada, "DEAŞ'ın yenilmesi ve başarılı bir siyasi dönüşüm için şartların  oluşturulması konularında mutabık kaldılar. İki lider ekonomik ve yatırım  konularında iş birliği ve terörü finanse eden akımların durdurulması konusunda  çabalarının sürdürülmesi vaadinde bulundu." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Trump'ın Kuveyt Emiri'ne ABD askerlerini ülkesinde konuk  ettiği için teşekkürlerini ilettiği bilgisi verildi.

Terör örgütü DEAŞ ile mücadele konusunda iş birliğinin güçlendirilmesi  konusunda iki liderin mutabık kaldığı vurgulanan açıklamada "İran'ın bölgedeki  kötü faaliyetlerini durdurma mekanizmaları konusunda görüş alışverişinde  bulundular." ifadesine yer verildi.

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