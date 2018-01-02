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Trump: Obama'nın yardımları teröristlere gitti

Trump: Obama'nın yardımları teröristlere gitti.15495
  • Giriş : 02.01.2018 / 16:35:00

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Sepet Beşik

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'da yaşanan kaos ile ilgili değerlendirmede bulundu ve 'İran halkı yozlaşmış ve vahşi rejime karşı harekete geçti. Obama'nın yardımları teröristlere gitti' dedi.

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