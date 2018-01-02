Trump: Obama'nın yardımları teröristlere gitti
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'da yaşanan kaos ile ilgili değerlendirmede bulundu ve 'İran halkı yozlaşmış ve vahşi rejime karşı harekete geçti. Obama'nın yardımları teröristlere gitti' dedi.
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
İran'dan eylemcilere sert uyarı!
Tahran Devrim Mahkemesi Başkanı Abadi, çıkan olaylarla ilgili konuştu.
27 kişi öldü! Hamaney'den açıklama!
İran'da çıkan olaylar sonrası İran lideri Hamaney'den açıklama geldi.
Rısya'dan ABD'ye: Kabul edilemez
Rusya yönetiminden ABD'nin İran'ın içişleri ile ilgili yaptığı açıklamalardan sonra bir çıkış geldi.
Papa: 2017 savaşlar ve yalanlarla bozuldu
Papa Francis, 2017 yılı ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Kosta Rika'da uçak kazası: 12 kişi can verdi
Kosta Rika'da özel bir yolcu uçağını düşmesi sonucu 12 kişi can verdi.
Asgari ücrete yüzde 40 zam!
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, asgari ücret ile ilgili kararını verdi.