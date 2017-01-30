Trump olay kararı savundu!
ABD Başkanı Donald Trump, 7 ülke vatandaşlarına yönelik getirdiği seyahat kısıtlamanı savunan bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabı üzerinden kendini savunan Trump, insanlar uyarılmadan yapılan düzenlemenin bu kadar hızlı yapılmasının sebebini ise "Dışarda çok fazla 'kötü çocuk' var!" diyerek savundu.
Trump yaptığı açıklamada, "325 bin kişiden yalnızca 109'u gözaltına alındı ve sorgulandı. Havaalanlarındaki büyük problemler, Delta'nın bilgisayar sorunları, protestocular ve Senatör Schumer'in gözyaşları nedeniyle oluşuyor. (Ulusal Güvenlik) Sekreter Kelly, çok küçük problemler dışında her şeyin yolunda gittiğini söyledi. Amerika'yı yeniden güvenli yapacağız." ifadelerini kullandı.
Seyahat yasaklarını kapsayan uygulamanın insanlar uyarılmadan yapıldığı ve mağduriyetlere yol açtığı yönündeki eleştirileri de yanıtlayan Trump, "Eğer yasak bir hafta uyarı süresiyle birlikte getirilseydi, 'kötüler'o hafta boyunca ülkemize girmek için acele edecekti. Dışarda çok fazla 'kötü çocuk' var!" ifadelerini kullandı.
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