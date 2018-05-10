Trump, onları uçağın kapısında karşıladı
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, Kuzey Kore'nin serbest bıraktığı 3 ABD vatandaşını uçağın kapısında karşıladı.
Askeri üste adeta şov yapan Trum, Kuzey Kore lideri Kim'i takdir ettiğini söyledi.
Kuzey Kore'nin serbest bıraktığı 3 ABD vatandaşını eşi Melania Trump ile uçağın kapısında karşılayan ABD Başkanı Donald Trump, "Bu harika insanlar için gerçekten özel bir akşam" açıklaması yaptı.
ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ülkesini "gerçek dünyaya taşımak" için çaba harcadığına inandığını söyledi.
Trump, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'la yapacağı zirvenin yeri ve zamanı konusundaki detayları birkaç gün içerisinde duyuracaklarını belirtti.
Uçağın kapısında adeta şov yapan Trump, Kuzey Kore'nin serbest bıraktığı 3 ABD vatandaşına ilginç sorular sormayı da unutmadı. Trump, tutuklulardan birine "Kuzey Kore'ye bir daha gider misin?" sorusunu sordu. Tutuklu, "Bu birgün olabilir" cevabını verdi.
NTV
DİĞER HABERLER
ABD Başkanı Trump, basını tehdit etti
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, basını tehdit etti.
Esad: Kimyasal silahımız yok
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, kimyasal silahlarla ilgili açıklama yaptı.
Suudi Arabistan'da 4 ayrı patlama sesi!
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 4 ayrı yerde patlama sesi duyuldu.
Papua Yeni Gine'de 6,2 büyüklüğünde deprem
Papua Yeni Gine'de 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Amerika'da 4,5 şiddetinde deprem yaşandı
Amerika Birleşik Devletleri'nde 4,5 şiddetinde deprem meydana geldi.
ABD Başkanı Trump'ı Nobel'e aday gösterdi
Johnson, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ı Nobel'e aday gösterdi.