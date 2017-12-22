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Trump panikledi! Davet gönderiyor

Trump panikledi! Davet gönderiyor.15468
  • Giriş : 22.12.2017 / 10:16:00

ABD Başkanı Trump, BM Genel Kurulu'ndan çıkan karar sonrası panikledi.

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İsrail'in Kudüs kararı ile ilgili toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan çıkan sonuç, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı şoke etti. Trump2ın şimdi de oylamaya katılmayan ülke temsilcilerini davet ettiği öğrenildi.

Tüm tehditlere rağmen BGMK'deki oylamada yalnız kalan ABD dün gece yapılan BM Genel Kurulu'nda da istediğini alamadı ve yalnızlığı resmen tescillendi. Uzun yıllardır en iyi müttefiklerimiz dediği ülkelerin bile Trump yönetimini yalnız bırakması Beyaz Sarayı panikletti. Oylama sonrası yanlarında kalan 3-5 ülkeyi de kaybetmek istemeyen ABD'den yeni bir adım geldi. ABD oylama öncesi yaptığı tehdide boğun eğen 'yeni dostları'na 'Hayır' resepsiyonu düzenleyecek.

Haley'in, mektubunda söz konusu ülkelere "ABD ile olan dostluklarından dolayı bir teşekkür" olarak nitelediği resepsiyonun 3 Ocak Çarşamba günü yapılacağı belirtildi.

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