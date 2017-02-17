Trump patladı: Dürüst değiller
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaşanan şok istifa hakkında açıklamalarda bulundu. Trump, olay yaratan Michael Flynn istifanın nedenini açıkladı ve ABD medyasını topa tuttu.
Flynn'in Rus Büyükelçi Sergey Kislyak ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Başkan Yardımcısı Mike Pence’e yanlış bilgi verdiği için istifasını istediğini belirten Trump, "ABD Başkan Yardımcısına gerçekleri söylemedi ve daha sonra hatırlamadığını belirtti, bu kabul edilemez” dedi.
Trump, Flynn’in Rus Büyükelçisi ile telefonla görüşmesinde bir sorun görmediğini kaydederek, “İşini yapıyor” ifadesini kullandı.
Donald Trump, Flynn’in Pence’e yanlış bilgi vermesi üzerine, “Ben de onun istifasını istedim, o da bunu saygıyla karşıladı. Her şey bir tarafa o iyi bir insan.” diye konuştu.
"ABD BASINI KONTROLDEN ÇIKMIŞ DURUMDA"
Ayrıca Trump toplam 76 dakika süren basın toplantısında, ABD ana akım medyasına yönelik eleştirilerini devam ettirdi.
Trump, eski Başkan Barack Obama’dan “enkaz” devraldığını belirterek, bir önceki yönetimden kalan sorunları çözmeye çalıştıklarını söyledi. Trump, “Yönetimimizde her şey yolunda” ifadesini kullanarak ABD ana akım medyanın ise doğruları yansıtmadığını kaydetti.
Donald Trump, “Bu basın toplantısını ülkemizdeki birçok medya organı ve muhabirlerin doğruyu söylemediği için yapıyorum. Bizim halkımız doğruyu bilmek zorundadır ve saygıyı hakediyor” değerlendirmesinde bulundu.
Trump, “Basın dürüst değil ve biz bunu konuşmazsak bu Amerikan halkına yalan söylediğimiz anlamına gelir. Bunu dile getirmeliyiz. Basının neden böyle yaptığını araştırmalıyız, kontrolden çıkmış durumdalar"
Öte yandan Trump, Flynn olayını örnek vererek ABD basınına Beyaz Saray’dan gizli bilgilerin sızdırılmasını eleştirdi.
Gizli bilgilerin basına sızdırılmasının kabul edilemeyeceğini belirten Trump, “Bilgileri yalancı basına sızdıranları bulacağız.” dedi.
Flynn, Rusya'nın Washington Büyükelçisi Kislyak ile yaptığı telefon görüşmesine dair iddiaların ardından görevinden istifa etmişti.
Trump'ın başkanlık görevini Barack Obama'dan devralmasından önce Flynn'in Rus Büyükelçi Kislyak ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımları konuştuğu iddia edilmişti. Flynn bu iddiaları reddetmiş ve Kislyak ile taziye görüşmesi yaptığını öne sürmüştü.
Flynn'in ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i de bu yönde bilgilendirdiği belirtilmişti. Bunun üzerine Pence, Flynn'i savunmak üzere geçen ay emekli generalin Rus Büyükelçi ile asla yaptırımları konuşmadığını söylemiş ancak geçen hafta sonu ABD'nin önde gelen medya kuruluşları tarafından Flynn'in yaptırımları konuşmuş olabileceği iddiası ortaya atılmıştı. Flynn'in Pence'ten özür dilediği, Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer tarafından doğrulanmış, Trump'ın emekli generalin durumunu değerlendirdiği belirtilmişti.
GÖÇMENLERE YÖNELİK YENİ KARARNAME
Başkan Donald Trump, ABD'ye bazı ülkelerden gelecek göçmenlerin girişini engellemek için yeni bir başkanlık kararnamesi sunacağını belirtti.
Trump, 7 Müslüman ülkeden gelen göçmenleri engelleyen kararnamesinin Washington eyaleti Federal Yargıcı James Robart tarafından durdurulmasının ardından yeni bir kararname sunacağını açıkladı.
Trump, "Yeni kararname, benim ‘çok kötü bir karar’ olarak tanımladığım karar üzerine şekillenecek." dedi.
Yargıç Robart’ın kararına tepki gösteren Trump, "Bu karara ilişkin bizim tek sorunumuz, bu kötü mahkeme, kötü bir karar vermiş olmasıdır." ifadesini kullandı.
ABD Adalet Bakanlığı da Trump’ın sözleri üzerine konuya ilişkin açıklamada bulunarak, “Bu şekilde, başkan daha fazla zaman kaybetmeden ülkemizi korumak için engelleri kaldıracak.” görüşüne yer verildi.
Trump’ın yeni kararnamesinin “yakın zaman içinde” imzalanacağını belirtildi. Trump'ın yeni kararnamesinin hangi ülkeleri kapsayacağı açıklanmadı.
Başkan Trump, göreve geldikten kısa bir süre sonra 7 Müslüman ülke vatandaşlarına giriş yasağı getiren bir kararname imzalamıştı. Buna karşılık ise Washington eyaleti adına Başsavcı Robert Ferguson kararın aleyhine dava açarak, askıya alınmasına sebep olmuştu
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