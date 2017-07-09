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Trump: Putin'e baskı yaptım

Trump: Putin'e baskı yaptım.18680
  • Giriş : 09.07.2017 / 21:56:00

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vilademir Putin'e baskı yaptığını söyledi.

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Trump, G-20 zirvesinde Putin'e 2 defa baskı yaptığını kaydetti. 

Trump, ABD seçimlerinde Rus müdahalesine ilişkin, "Başkan Putin'e iki kez seçim için Rus karışıklığı konusunda baskı yaptım. Şiddetle inkar etti" ifadelerini kullandı.

Trump, Putin'le gerçekleştirdiği toplantıda yaptırımların kararına ilişkin, "Putin'le gerçekleştirdiğim görüşmede yaptırım konusunu tartışmadık. Ukrayna ve Suriye problemleri çözülene kadar yaptırım uygulanmayacak" diye konuştu.

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