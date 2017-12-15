Trump, Putin'i aradı!
Amerikan ekonomisine dair olumlu mesajlar veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i arayan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rus lidere teşekkürlerini iletti.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada iki liderin Moskova'daki basın konferansından sonra telefonda görüştükleri belirtildi.
Açıklamada Putin ile Trump arasındaki görüşmede Kuzey Kore'nin nükleer silahlanma ve balistik füze programının ele alındığına da yer verildi.
Kremlin görüşmede ikili ilişkilerin de ele alındığını ve liderlerin temas halinde kalınmasını kararlaştırdıklarını duyurdu. Kremlin'in açıklamasına göre, görüşme isteği Trump'tan geldi.
TRUMP'A JEST
Putin Moskova'daki basın toplantısı sırasında 2016 yılındaki Amerikan başkanlık seçimi kampanyasına müdahale ettikleri suçlamasını geri çevirdi.
Bu iddiayı ortaya atanların Amerikan siyasi sistemine zarar verdiklerini belirten Rusya Devlet Başkanı Putin, söz konusu kişilerin ABD Başkanı'nın "otoritesini sarstıklarını ve Trump'a oy verenlere saygısızlık ettiklerini" söyledi.
Putin ABD Başkanı'nın görevdeki ilk yılını nasıl değerlendirdiği sorusuna verdiği yanıtta öncelikle Amerikan borsalarındaki canlanmaya işaretle "Trump'ın oldukça önemli başarılar elde ettiğini" belirtti. Putin sözlerini şöyle sürdürdü:
"Borsa endekslerindeki artış, yatırımcının Amerikan ekonomisine ve Başkan'ın bu alandaki icraatına güvendiğini gösterir. ABD'de Başkan Trump'a karşı olanlara saygılıyım ama saydıklarım objektif faktörlerdir.”
TRT
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