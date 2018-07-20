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Trump, Putin'i davet etti

Trump, Putin'i davet etti.18680
  • Giriş : 20.07.2018 / 09:19:00

Başkan Trump, Putin'i Amerika Birleşik Devletleri'ne davet etti.

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ABD ile Rusya arasında olumlu gelişmeler yaşandığı öğrenildi. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Amerika Birleşik Devletleri'ne davet etti.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sanders, "Başkan Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'dan Başkan Putin'i sonbaharda Washington'a davet etmesini istedi ve bu konuda görüşmeler devam ediyor."

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sonbaharda Washington'a davet ettiği bildirildi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders, konuya ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Sanders, paylaşımında, "Helsinki'de Başkan Trump iki ülkenin güvenlik konseyleri tarafından diyaloğun devam ettirilmesini kabul etti. Başkan Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'dan Başkan Putin'i sonbaharda Washington'a davet etmesini istedi ve bu konuda görüşmeler devam ediyor" ifadesine yer verdi.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya geldiği zirvenin ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle ABD'de Kongre üyeleri ve medya tarafından sert şekilde eleştirilmişti.

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