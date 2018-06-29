Trump, Putin'le anlaşma yapacak
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşme yapacak. Kritik görüşmenin Temmuz ayında gerçekleşmesi ve Suriye hakkında olması bekleniyor.
ABD Başkanı Donald Trump ülkesinin Suriye'den çekilmesi gerektiğini sık sık vurguluyor.
Amerikan yayın kuruluşu CNN'e göre, Trump'ın Putin ile yapacağı zirvenin en önemli başlıklarından biri de Suriye olacak.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Putin ile Suriye'nin güneybatısında, ABD'nin ülkeden çekilmesini sağlayacak bir bölge oluşturulması yönünde anlaşmaya varmak istediği ileri sürülüyor.
ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugüne kadar üç kez buluştu. Ancak ilk defa resmi bir zirve yapılacak.
Trump ile Putin'in 16 Temmuz'da Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya gelmesi bekleniyor. Gündemlerindeki önemli başlıklardan biri de Ukrayna olacak.
NTV
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