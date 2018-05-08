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Trump, Rus lider Putin'i arayarak tebrik etti

Trump, Rus lider Putin'i arayarak tebrik etti.14678
  • Giriş : 08.05.2018 / 12:42:00

ABD Başkanı Donald Trump, Rus lider Putin'i arayarak tebrik etti.

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ABD'den açıklama geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, yeniden devlet başkanı seçilen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i arayarak tebrik etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın, seçimleri kazanmasının ardından yemin ederek dördüncü dönem devlet başkanlığı görevine başlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i tebrik ettiğini söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, günlük basın brifinginde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sanders, bir soru üzerine, "Başkan, kendisini (Putin'i) tebrik ediyor ve Rusya ile iyi ilişkilerimizin olabileceğini umduğumuz günleri sabırsızlıkla bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamasının devamında Sanders, Rusya'da hafta sonu yaşanan olaylara ve tutuklamalara ilişkin olarak da "ABD, herkesin sözünü söylemesini ve barışçıl bir şekilde toplanma özgürlüğü olduğuna inanıyor." ifadesini kullandı.

Trump, mart ayında seçimleri kazandığı dönemde Putin'i telefonla arayarak tebrik etmişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, katıldığı törenle devlet başkanlığı görevine resmen başlamıştı. Rus televizyon kanalları tarafından canlı yayınla verilen törende, kendisini tekrar devlet başkanı seçen vatandaşlara teşekkür eden Putin, "Rus halkına yönelik devasa sorumluluğumun farkındayım. Halkımızın, huzur ve refah dolu bir gelecekte yaşaması için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullanmıştı.

İlk defa 2000 yılında devlet başkanı seçilen Putin, 2004'te tekrar başkan seçilmesinin ardından, Rusya anayasasının iki dönemden daha fazla başkanlık yapılmasına müsaade etmemesi nedeniyle 2008-2012 yıllarında başbakanlık görevini üstlenmiş, 2012'de yapılan seçimlerde oyların yüzde 63,6'sını alarak tekrar başkan seçilmişti.

Mart ayında düzenlenen seçimlerde oyların yüzde 76,69'unu alan Putin, dördüncü dönem devlet başkanlığını 2024'e kadar yürütecek.

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