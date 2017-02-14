Trump, Rusya'dan haber bekliyor!
Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer flaş bir açıklamada bulundu.
Spicer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'dan Kırım'ı 'Ukrayna'ya iade etmesini beklediğini' açıkladı.
DİĞER HABERLER
DEAŞ'a darbe! 13 yönetici öldürüldü!
Terör örgütü DEAŞ lideri Bağdadi'nin toplantı yerine yapılan hava saldırısı sonucu örgütün 13 üst d
Rusya'da helikopter düştü! İçinde o isim var
Rusya'ya ait Robinson R66 tipi helikopter Altay bölgesinde düştü.
Dünyanın en kilolu kadını ameliyat için hazır
Dünyanın en kilolu kadını olduğu tahmin edilen İman Ahmed Abdulati ameliyat olmak için Hindistan'a g