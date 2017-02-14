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Trump, Rusya'dan haber bekliyor!

Trump, Rusya'dan haber bekliyor!.16951
  • Giriş : 14.02.2017 / 22:22:00

Trump, Rusya'nın Kırım'ı yeniden Ukrayna'ya iade etmesini bekliyor.

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Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer flaş bir açıklamada bulundu.

Spicer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'dan Kırım'ı 'Ukrayna'ya iade etmesini beklediğini' açıkladı.

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