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Trump: Rusya için çok kötü!

Trump: Rusya için çok kötü!.14663
  • Giriş : 17.07.2018 / 17:27:00

ABD Başkanı Trump, NATO ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Brüksel'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde yaptığı açıklamalarla dünyanın gündemine oturan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, NATO ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından "NATO zayıftı ancak şimdi tekrar güçlü. (Bu Rusya için kötü) ifadesini kullandı. Trump, NATO'nun kendisi sayesinde güçlü olduğunu iddia etti.

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