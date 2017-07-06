Trump: Rusya seçimlere burnunu soktu
ABD Başkanı Doland Trump, kendisinin başkan olarak çıktığı seçimlere Rusya'nın burnunu soktuğuna inandığını belirtti. Trump, Obama'yı buna izin vermekle suçladı.
G20 zirvesi öncesinde ikinci yurt dışı gezisini Polonya'ya yapan ABD Başkanı Donald Trump, burada hem Kuzey Kore hem de Rusya'ya mesajlar verdi.
Trump, Krasinski Meydanı'nda kalabalık bir topluluğa seslendi. Uluslararası haber televizyonlarının canlı yayınladığı konuşmada ABD Başkanı, Kuzey Kore'nin ilk uzun menzilli kıtalararası balistik füzesini denemesinin sonuçları olacağını söyledi.
Pyongyang'ın testlerine karşı Washington'ın 'çok ciddi şeyler' düşündüğünü belirten Trump, "Böyle davranmaları utanç verici. Çok ama çok tehlikeli biçimde hareket ediyorlar, bu konuda bir şeyler yapılmalı" diye konuştu.
ABD lideri, "Uluslarımızı terörizm tehlikesinden korumakla kalmayıp Kuzey Kore tarafından gelen tehditle de başa çıkmalıyız. Ayrıca bunun bir tehdit olduğu şüphe götürmez. Ve biz bununla çok güçlü bir şekilde mücadele edeceğiz" dedi.
Trump ayrıca, uluslararası topluma Kuzey Kore'ye karşı birlik olma çağrısı yaptı.
Milliyet.com.tr » Dünya » Haber » Son dakika... Trump'dan Kuzey Kore'ye yaylım ateşi! 'Utanç verici'06.07.2017 - 16:41 | Son Güncelleme: 06.07.2017-17:53
Son dakika... Trump'dan Kuzey Kore'ye yaylım ateşi! 'Utanç verici'
Polonya ziyaretinde konuşan ABD lideri, ilk uzun menzilli kıtalararası füzesini test eden Kuzey Kore'ye "Böyle davranmaları utanç verici. Çok ama çok tehlikeli biçimde hareket ediyorlar, bu konuda bir şeyler yapılmalı" sözleriyle yüklendi.
Rusya'nın ABD'deki başkanlık seçimlerine burnunu soktuğuna inandığını belirten Trump, ancak bundan kesinlikle emin olamadığını aktardı.
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Son dakika... Trump'dan Kuzey Kore'ye yaylım ateşi! 'Utanç verici'
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milliyet.com.tr
G20 zirvesi öncesinde ikinci yurt dışı gezisini Polonya'ya yapan ABD Başkanı Donald Trump, burada hem Kuzey Kore hem de Rusya'ya mesajlar verdi.
Trump, Krasinski Meydanı'nda kalabalık bir topluluğa seslendi. Uluslararası haber televizyonlarının canlı yayınladığı konuşmada ABD Başkanı, Kuzey Kore'nin ilk uzun menzilli kıtalararası balistik füzesini denemesinin sonuçları olacağını söyledi.
Pyongyang'ın testlerine karşı Washington'ın 'çok ciddi şeyler' düşündüğünü belirten Trump, "Böyle davranmaları utanç verici. Çok ama çok tehlikeli biçimde hareket ediyorlar, bu konuda bir şeyler yapılmalı" diye konuştu.
ABD lideri, "Uluslarımızı terörizm tehlikesinden korumakla kalmayıp Kuzey Kore tarafından gelen tehditle de başa çıkmalıyız. Ayrıca bunun bir tehdit olduğu şüphe götürmez. Ve biz bununla çok güçlü bir şekilde mücadele edeceğiz" dedi.
Trump ayrıca, uluslararası topluma Kuzey Kore'ye karşı birlik olma çağrısı yaptı.
'RUSYA BURNUNU SOKTU'
Rusya'nın ABD'deki başkanlık seçimlerine burnunu soktuğuna inandığını belirten Trump, ancak bundan kesinlikle emin olamadığını aktardı.
ABD Başkanı, selefi Barack Obama'yı Rusya'nın seçimlere müdahale etmesine izin vermekle de suçladı.
ABD lideri, Almanya'daki G20 zirvesinde Cumartesi günü ilk kez yüz yüze görüşeceği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu konuyu ele alıp almayacağına ise değinmedi.
Milliyet
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