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Trump: Rusya ile çalışma zamanı

Trump: Rusya ile çalışma zamanı.17931
  • Giriş : 09.07.2017 / 16:48:00
  • Güncelleme : 09.07.2017 / 16:54:03

ABD Başkanı Donald Trump, kendine ait sosyal medya hesabı üzerinden Rusya ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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ABD Başkanı G20 kapsamında gittiği Almanya'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Açıklamasını Twitter'dan yapan Trump, 'Rusya'yla çalışmaya başlamanın zamanı' olduğunu söyledi.

G20 zirvesinin ABD için büyük bir başarı olduğunu söyleyen Trump, ABD'nin yaptığı birçok kötü ticaret anlaşmasının düzeltilmesi gerektiğini söyledi. Bu anlaşmaların "bitirilecek" anlaşmalar olduğunun altını çizdi.  

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ABD seçimlerine karışıp karışmadığına dair "iki kez" baskı yaptığını söyleyen Trump, Putin'in konuyu şiddetle reddettiğini söyledi.  

Suriye'de ateşkes konusunda anlaşma yaptıklarını söyleyen Trump, "Şimdi Rusya ile yapıcı bir şekilde çalışmaya başlamanın zamanı." şeklinde konuştu. 

Putin ile beraber seçim hackerları ve diğer negatif şeyler hakkında Cyber Security ünitesi oluşturmak için konuştuklarını belirten ABD başkanı, "korunacağız ve güvende olacağız", şeklinde konuştu. 

Cumhurbaşkanı Putin'le yaptığı toplantıda yaptırımların tartışıldığını belirten Trump, Ukrayna ve Suriye sorunları çözülene kadar hiçbir şey yapılmayacağının altını çizdi.  

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