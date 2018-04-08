Facebook Twitter Rss

Trump sert çıktı: Hayvan Esad

Trump sert çıktı: Hayvan Esad.16154
  • Giriş : 08.04.2018 / 17:05:00

ABD Başkanı Donald Trump, Duma'da yapılan kimyasal saldırının ardından sert açıklamalarda bulundu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

ABD Başkanı Donald Trump'tan Suriye rejimine çok sert tepki geldi. Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'deki kimyasal saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"HAYVAN ESAD"

Kimyasal saldırı sonucunda birçok kadın ve çocuğun hayatını kaybettiğini ve yaralandığını söyleyen Trump, Esad için "Hayvan Esad" ifadelerini kullandı ve bedelini ödeyeceğini söyledi.

RUSYA VE İRAN'I SORUMLU TUTTU

Bölgenin Suriye ordusu tarafından kuşatma altında olduğunu dile getiren Trump, “Putin, Rusya ve İran, Esad’ı desteklemekten sorumlu. Esad, kimyasal saldırı nedeniyle büyük bedel ödeyecek. Bölge, soruşturma ve tıbbi yardım için acilen açılmalıdır” ifadelerini kullandı.

HABERTÜRK

Milli futbolcu Cengiz Ünder'den müjdeli haber

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Doğu Guta tepkisi: Yazıklar olsun

Doğu Guta tepkisi: Yazıklar olsun

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin il kongresi için Siirt'e gi

Dışişleri'nden flaş 'Duma' açıklaması!

Dışişleri'nden flaş 'Duma' açıklaması!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye'de Duma'ya yönelik kimyasal saldırıya ilişkin açıklama geldi.

 

TSK, Morik'e intikal ediyor

TSK, Morik'e intikal ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, Morik'e intikal etmeye hazırlanıyor.

YÖK, kanlı saldırı sonrası toplanuyor

YÖK, kanlı saldırı sonrası toplanuyor

Yüksek Öğretim Kurulu,Eskişehir'deki kanlı saldırı sonrası toplantı kararı aldı.

 

İstismar düzenlemesi imzaya açıldı

İstismar düzenlemesi imzaya açıldı

Adalet Bakanı, istismar düzenlemesinin imzaya açıldığını bildirdi.

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya