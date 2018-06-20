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Trump skandalı bu sözlerle savundu

Trump skandalı bu sözlerle savundu.14663
  • Giriş : 20.06.2018 / 16:32:00

Trump, göçmen politikaları ile ilgili gelen tepkilere yanıt verdi.

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Büyüyen Beşik

Amerika Birleşik Devletleri Devlet Başkanı Donald Trump, göçmen politikaları ile ilgili kendisine gelen tepkilere sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

ABD Başkanı Trump'ın "sıfır tolerans" politikası sebebiyle kaçak göçmen ailelerinden koparılan çocukların sayısı hızla artıyor. Eleştiri oklarının hedefindeki Başkan Trump ise geri adım atmıyor.

Trump son olarak twitter'da konuyla ilgili açıklamada bulundu. Trump, "İllegal göçlerle ilgili yapılan yalan haberler ülkemizin güvenliğini ve emniyetini düşünmüyor. Dünyadaki en eksik ve yanlış göç yasalarına sahibiz. Demokratlar bu suç anlamına gelen açık kapı politikalarını değiştirmek için hiçbir şey yapmayacak." ifadelerini kullandı.

ABD-Meksika sınırında ABD güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan göçmenler Teksas eyaletindeki göçmen toplama merkezlerine götürülüyor. Küçük çocuklar ailelerinden ayrı kafeslerde tutuluyorlar. İnce battaniyelere sarınıp endişe ile bekliyorlar.

Her gün 250 çocuk ailesinden zorla alınıyor. Ailelerinden ayrılan çocuk sayısı 11 bine ulaştı

HÜRRİYET

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