Trump Suriye'ye asker gönderiyor
Amerika Birleşik Devletleri Başaknı Donald Trump'tan Pentagon'a talimat geldi. Suriye'ye asker göndermek isteyen Trump, terör örgütü DAEŞ'in kalesi Rakka için helikopterlerin devreye girmesini istedi.
'Suriye'de kesinlikle güvenli bölge kuracağım' diyerek gündemi değiştiren ABD Başkanı Donald Trump, bu kez Rakka'da strateji değişikliğine gidiyor.
New York Times gazetesine isim vermeden konuşan ABD'li yetkililer, Trump'ın yeni Suriye planının detaylarını paylaştı. Buna göre, yeni Savunma Bakanı James Mattis'in yemin töreni için bugün Pentagon'a gidecek olan Trump, burada DAEŞ'e karşı yeni plan hazırlanmasını önerecek.
Başkan Trump, DAEŞ'in fiili başkenti Rakka'ya karşı ABD askerlerinin ve helikopterlerinin kullanılmasını istiyor. Yeni plan bir ay içinde hazırlanacak ve hayata geçirilecek.
Pentagon'un Trump'a sunmak üzere bir DAEŞ planı hazırladığı ileri sürülmüş ancak daha sonra Savunma Bakanlığı bu iddiaları reddetmişti.
DİĞER HABERLER
İngiltere Başbakanı yarın Türkiye'ye geliyor
Rus lider Putin ile Trump yarın görüşecek
Rus lider Putin ile Amerika'nın yeni başkanı Trump yarın görüşecek.
Yunanistan darbecileri iade etmiyor!
Yunan mahlemesi, 15 Temmuz'da ülkesine kaçan darbeciler için kararını verdi.
Rusya'da termik santralde patlama: 1 ölü
Rusya'da bir termik santralde meydana gelen patlamada 1 kişi can verdi.
İngiltere Başbakanı Türkiye'ye geliyor
İngiltere Başbakanı Theresa May, Türkiye'ye ziyarete geliyor.