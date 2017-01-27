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Trump Suriye'ye asker gönderiyor

Trump Suriye'ye asker gönderiyor.12082
  • Giriş : 27.01.2017 / 09:25:00

Yeni ABD Başkanı Donald Trump, Suriye ile ilgili kararını verdi.

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Amerika Birleşik Devletleri Başaknı Donald Trump'tan Pentagon'a talimat geldi. Suriye'ye asker göndermek isteyen Trump, terör örgütü DAEŞ'in kalesi Rakka için helikopterlerin devreye girmesini istedi.

'Suriye'de kesinlikle güvenli bölge kuracağım' diyerek gündemi değiştiren ABD Başkanı Donald Trump, bu kez Rakka'da strateji değişikliğine gidiyor.

New York Times gazetesine isim vermeden konuşan ABD'li yetkililer, Trump'ın yeni Suriye planının detaylarını paylaştı. Buna göre, yeni Savunma Bakanı James Mattis'in yemin töreni için bugün Pentagon'a gidecek olan Trump, burada DAEŞ'e karşı yeni plan hazırlanmasını önerecek.

Başkan Trump, DAEŞ'in fiili başkenti Rakka'ya karşı ABD askerlerinin ve helikopterlerinin kullanılmasını istiyor. Yeni plan bir ay içinde hazırlanacak ve hayata geçirilecek.

Pentagon'un Trump'a sunmak üzere bir DAEŞ planı hazırladığı ileri sürülmüş ancak daha sonra Savunma Bakanlığı bu iddiaları reddetmişti.

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