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Trump'ta bunama belirtileri

Trump'ta bunama belirtileri.15468
  • Giriş : 10.01.2018 / 08:15:00

ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlığı ile ilgili dedikodular yayılmaya devam ediyor.

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Bir yıldır Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı koltuğunda oturan Donald Trump ile ilgili çarpıcı iddialar gündeme atılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde çıkarılan kitapta Trump'ın akıl sağlığına ilişkin iddialara ek olarak başkanın son görüntüsü tartışma yarattı.

Alabama ve Georgia arasındaki Amerikan futbolu play off final karşılaşmasını seyreden ABD Başkanı Donald Trump, stadyumda çalınan millî marşa eşlik edemedi.

Elini kalbinin üzerine koyan Trump’ın marş çalınırken ya yanlış kelimeler kullandığı ya da ağzını kapattığı görüldü. ABD Başkanı’nın bu durumu sosyal medyada alay konusu olurken aynı zamanda akıl sağlığı konusundaki tartışmaları da alevlendirdi. “Ateş ve Öfke: Trump Beyaz Sarayı’nın İçinden” kitabında unutkan olduğundan bahsedilen 71 yaşındaki liderde demans (bunama) başladığı iddia ediliyordu.

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