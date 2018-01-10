Trump'ta bunama belirtileri
Bir yıldır Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı koltuğunda oturan Donald Trump ile ilgili çarpıcı iddialar gündeme atılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde çıkarılan kitapta Trump'ın akıl sağlığına ilişkin iddialara ek olarak başkanın son görüntüsü tartışma yarattı.
Alabama ve Georgia arasındaki Amerikan futbolu play off final karşılaşmasını seyreden ABD Başkanı Donald Trump, stadyumda çalınan millî marşa eşlik edemedi.
Elini kalbinin üzerine koyan Trump’ın marş çalınırken ya yanlış kelimeler kullandığı ya da ağzını kapattığı görüldü. ABD Başkanı’nın bu durumu sosyal medyada alay konusu olurken aynı zamanda akıl sağlığı konusundaki tartışmaları da alevlendirdi. “Ateş ve Öfke: Trump Beyaz Sarayı’nın İçinden” kitabında unutkan olduğundan bahsedilen 71 yaşındaki liderde demans (bunama) başladığı iddia ediliyordu.
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
Dışişleri Bakanlığı'ndan saldırıya kınama!
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yaşanan saldırıyı kınadı.
Kuzey Kore ile anlaşmaya o ülkeden destek
Düşman Kardeşler Kuzey Kore ile Güney Kore anlaşma masasına oturdu.
Şok! Trump sorgulanacak!
ABD Başkanı Donald Trump'ın birkaç hafta içinde sorgulanacağı iddia edildi.
İsrail uçakları, silah deposunu vurdu
İsrail'e ait savaş uçakları, Suriye'deki silah deposunu vurdu.
Yunanistan'dan darbeci askerler için karar!
Atina İstinaf Mahkemesi, darbeci askerler için kararını açıkladı.