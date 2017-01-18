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Trump'tan 'Amerikan doları' açıklaması

Trump'tan 'Amerikan doları' açıklaması.13646
  • Giriş : 18.01.2017 / 09:41:00

ABD Başkanı Trump, ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu.

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20 Ocak'ta görevi Barack Obama'dan devralacak Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Donald Trump, Çin'in para birimi yuanı düşük tutması nedeniyle Amerikan dolarının 'şimdiden çok güçlü' olduğunu belirtti.

Trump, yuanın sert şekilde düştüğüne dikkati çekerek, "Şirketlerimiz onlarla rekabet edemiyor, çünkü para birimimiz çok güçlü. Bu da bizi öldürüyor." ifadesini kullandı.

ABD Temsilciler Meclisindeki Cumhuriyetçilerin sınır vergisi düzenlemeleri ve kurumlar vergisiyle ilgili tekliflerini de eleştiren Trump, söz konusu planların "çok karmaşık" olduğunu dile getirerek daha basit vergi planlarını tercih ettiğini sözlerine ekledi.

Cumhuriyetçiler, sınır vergisi düzenlemeleri kapsamında ithal mallara uygulanan vergileri artırırken, ihraç malları üzerindeki vergileri düşürmeyi ve Amerikalı şirketlere tanınan vergi teşvikleri sayesinde firmaların ABD'de üretim yapmasını ve yurtiçinde istihdam yaratmalarını hedefliyor. Yasanın ABD ekonomisine gelecek 10 yılda 1 trilyon dolar katkı yapması bekleniyor.

Öte yandan ABD Başkanlığı görevine 20 Ocak Cuma günü başlayacak Trump, Amerikalı şirketlerin üretimlerini yurtdışından ABD'ye getirilmesini desteklese de Cumhuriyetçilerin yasa tekliflerini karmaşık olarak değerlendirirken, Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 35, Çin'den ithal edilen mallara yüzde 45 gümrük vergisi getirmeyi ve ABD'de kurumlar vergisini yüzde 35'den yüzde 15'e indirmeyi istiyor.

Uzmanlar, Cumhuriyetçilerin sınır vergisi düzenlemeleri ve kurumlar vergisiyle ilgili planlarının Trump'ın tekliflerine alternatif olarak sunulacağını, ancak bunun gelecek aylarda Beyaz Saray'la ABD Kongresi arasında çekişmelere neden olabileceği hakkında uyarıda bulunuyor.

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