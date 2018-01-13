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Trump'tan çağrı: Onları terörist ilan edin

Trump'tan çağrı: Onları terörist ilan edin.16970
  • Giriş : 13.01.2018 / 13:03:00

ABD Başkanı Donald Trump, Hizbullah hareketi ile ilgili çağrıda bulundu.

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Lübnan merkezli Hizbullah hareketi ile ilgili çağrıda bulundu. Trump, Hizbullah hareketini 'terörist örgütler' listesine dahil etmeye çağırdı.

ABD müttefiki olan tüm ülkelerin İran'ın Ortadoğu'daki aktivitelerine karşı mücadele etmesi gerektiğini söyleyen Trump, “Tüm müttefiklerimizi, bize destek vermeye ve İran’ın faaliyetine karşı koymaya çağırıyorum. Hizbullah’ı terörist örgüt olarak tanımalılar” dedi.

İran'la 2015'te varılan nükleer anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada Trump ayrıca uluslararası kamuoyuna hitaben, “İran Devrim Muhafızları ve silahlı uzantılarının finansmanına son verin” ifadelerini kullandı.

Müttefiklerin, İran’ın füze programlarını engelleme ve özellikle Yemen yönünde silah yayılmasını önleme konusunda ABD’ye katılması gerektiğini dile getiren Trump, “Onlar (müttefikler), İran’ın kendi vatandaşlarının haklarının ihlaline son vermesi için baskı yapmalı ve İran diktatörlerini zenginleştiren kurumlarla işbirliğine son vermeli” dedi.

TRT

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