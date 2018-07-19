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Donald Trump'tan Erdoğan'a 'papaz' çağrısı

Donald Trump'tan Erdoğan'a 'papaz' çağrısı.14663
  • Giriş : 19.07.2018 / 08:23:00
  • Güncelleme : 19.07.2018 / 12:40:28

ABD Başkanı Trump, rahip Brunson konusunda Erdoğan'a çağrı yaptı.

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle tutuklanan rahip Brunson konusunda Erdoğan'a çağrı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya paylaşımında, rahip Andrew Brunson hakkında verilen kararın utanç verici olduğunu söyledi.

Brunson'ın çok uzun süredir rehin tutulduğunu belirten Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu muhteşem hristiyan babanın ve kocanın serbest bırakılması için bir şeyler yapmalı" ifadelerini kullandı.

Trump, rahip Brunson'ın yanlış bir şey yapmadığını ve ailesinin ona ihtiyacı olduğunu da dile getirdi.

NTV

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