Trump'tan flaş İran açıklaması
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May ile ortak basın toplantısı yaptı. Trump, İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması konunda fikir birliğine vardıklarını dile getirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı May'den İran üzerindeki baskıyı artırmaları talebinde bulunduklarını söyledi.
TRT
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