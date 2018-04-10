Trump'tan flaş karar! Az önce açıklandı
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. Trump'ın hafta sonu yapılacak Latin Amerika zirvesine katılmayacağı, Suriye konusunda karar almak üzere ABD'de olacağı öğrenildi.
ABD'de beklenen Suriye kararı öncesi heyecan verici gelişmeler yaşanıyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Latin Amerika gezisini iptal ederek, Suriye'ye verilecek cevabı değerlendirmek üzere ülkesinde kalma kararı aldığı ifade edildi. Ziyaret, Trump'ın başkanlığından sonraki ilk Latin Amerika ziyareti olacaktı.
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki Doğu Guta bölgesinde kimyasal saldırı iddiaları sonrası, "kısa sürede etkili bir yanıt" sözü vermişti.
Bütün seçeneklerin masada olduğunu söyleyen Trump, "Şu sıralar durum analiz ediliyor. Askeri liderlerle de görüşüyorum. Suriye'deki korkunç saldırıyı Rusya mı, Suriye mi, İran mı yoksa hepsi birden mi yaptı, bunu anlayacağız” şeklinde konuşmuştu.
HÜRRİYET
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