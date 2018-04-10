Facebook Twitter Rss

Trump'tan flaş karar! Az önce açıklandı

Trump'tan flaş karar! Az önce açıklandı.16154
  • Giriş : 10.04.2018 / 16:27:00

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Suriye ile ilgili kararı merakla bekleniyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. Trump'ın hafta sonu yapılacak Latin Amerika zirvesine katılmayacağı, Suriye konusunda karar almak üzere ABD'de olacağı öğrenildi.

ABD'de beklenen Suriye kararı öncesi heyecan verici gelişmeler yaşanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Latin Amerika gezisini iptal ederek, Suriye'ye verilecek cevabı değerlendirmek üzere ülkesinde kalma kararı aldığı ifade edildi. Ziyaret, Trump'ın başkanlığından sonraki ilk Latin Amerika ziyareti olacaktı.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki Doğu Guta bölgesinde kimyasal saldırı iddiaları sonrası, "kısa sürede etkili bir yanıt" sözü vermişti.

Bütün seçeneklerin masada olduğunu söyleyen Trump, "Şu sıralar durum analiz ediliyor. Askeri liderlerle de görüşüyorum. Suriye'deki korkunç saldırıyı Rusya mı, Suriye mi, İran mı yoksa hepsi birden mi yaptı, bunu anlayacağız” şeklinde konuşmuştu.

HÜRRİYET

Merkez'den flaş döviz hamlesi!

Orgeneral Akar, donanma birliklerini denetledi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

ABD'nin Suriye tehdidine Çin'den yanıt

ABD'nin Suriye tehdidine Çin'den yanıt

Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye tehdidine Çin'den yanıt gecikmedi.

O ülkede 6,2 büyüklüğünde deprem yaşandı

O ülkede 6,2 büyüklüğünde deprem yaşandı

Güney Amerika ülkesi Şili'de 6,2 büyüklüğünde deprem yaşandı.

 

İngiltere'den kimyasal saldırı açıklaması

İngiltere'den kimyasal saldırı açıklaması

İngiltere'den Suriye'deki kimyasal saldırı ile ilgili açıklama geldi.

ABD saldırıyı önceden biliyordu!

ABD saldırıyı önceden biliyordu!

Suriye'de askeri havaalanına yapılan saldırı hakkında yeni gelişmeler yaşandı.

 

Fransa Cumhurbaşkanı, Trump ile ne konuştu?

Fransa Cumhurbaşkanı, Trump ile ne konuştu?

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Trump ile ne konuştuğu merak konusu oldu.

Rusya'nın ABD hazırlığı!

Rusya'nın ABD hazırlığı!

Rusya Federasyonu, Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı hazırlık yapıyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya