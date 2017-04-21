Trump'tan flaş Paris açıklaması!
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Paris saldırısı hakkında konuştu ve alışılmadık bir şekilde kişisel Twitter hesabı üzerinden yayınladığı mesajda Paris saldırısının seçime büyük etkisi olacağını söyledi.
Trump, Twitter'da paylaştığı mesajda Fransız halkının Paris'teki saldırının seçime büyük etkisi olacağını savundu.
Fransa Başbakan Bernard Cazeneuve dünkü saldırı sonrası cumhurbaşkanlığı seçiminin güvenliği konusunda açıklamalarda bulunmuş, Başbakan Cazeneuve, "Hiçbir şey pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimini engelleyemez" açıklaması yapmıştı.
Fransa'nın başkenti Paris'in en önemli caddelerinden Champs Elysees'te dün polise silahlı saldırı düzenlenmiş, DAEŞ'in üstlendiği saldırıda bir polis öldü, 2 polis yaralanmıştı.
NTV
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