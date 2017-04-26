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Trump'tan geri adım!

Trump'tan geri adım!.14564
  • Giriş : 26.04.2017 / 10:43:00

Trump, Meksika duvarı konusunda geri atmak zorunda kaldı.

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, seçim kampanyası boyunca anlattığı Meksika sınırına duvar örme hayalini bütçe tasarısından çıkardı. Duvar maliyetinin Cuma gününe kadar Kongre'den geçmesi gereken tasarıda olmayacağı öğrenildi.

Gelişme anında dünyada bir numaralı gündem oldu, CNN International, BBC, NBC gibi büyük televizyonlar yayınlarını keserek izleyicilerine son dakika haberi olarak verdi.

ABD Kongresi'ndeki Demokratlar, bütçe tasarısının duvar maliyetini de kapsayan bir şekilde önlerine gelmesi durumunda tasarı aleyhinde oy kullanacaklarını söylemişlerdi.

Bütçenin Cuma gününe kadar Kongre'den geçip yürürlüğe girmemesi durumunda ABD'de tüm federal kuruluşların işleyişinin durması gündemdeydi. Trump'ın son adımının ardından bu riskin bertaraf edilmiş olabileceği belirtiliyor.

Ancak ABD lideri Twitter mesajlarında duvar fikrinden vazgeçmediğini belirterek "Yalancı medyanın duvar konusunda fikir değiştirdiğim yönündeki haberlerine inanmayın. Duvar inşa edilecek ve uyuşturucu, insan Kaçakçılığını önlemeye yardımcı olacak" dedi.

Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'ye yakın basın kuruluşlarının temsilcileriyle konuşurken, yılın ilerleyen aylarında duvar için ödenek konusunu yeniden gündeme getirebileceğini söylediği aktarılıyor. Danışman Conway de, Fox News kanalına konuşurken, duvar için gerekli ödeneğin hemen bu hafta çıkmasına gerek olmadığını, ancak konunun Trump yönetimi için 'çok önemli bir öncelik' olduğunu söyledi.

ABD liderine bir darbe de yargıdan geldi, 'Kutsal Sığınak Şehir' olarak adlandırılan kentleri hedef alan ve federal ödenekleri kesmek için imzalanan başkanlık emri yargı engeline takıldı. Söz konusu şehirlerde, kaçak göçmenler yoğun şekilde yaşıyor.

San Francisco’da Federal Yargıç William Orrick, sözkonusu emri anayasaya aykırı bularak uygulamanın durdurulması yönünde karar verdi.

Böylece Amerikan Başkanı’nın hayata geçirmeye çalıştığı göçmen karşıtı önlemlerden biri daha yargı tarafından reddedilmiş oldu.

Kararın ilan edilmesiyle Beyaz Saray ateş püskürdü, mahkemenin 'çıldırdığı' savunuldu. Kararın Adalet Bakanlığı tarafından temyize götürmesi bekleniyor. ABD'de iki yüzün üzerinde Kutsal Şehir bulunuyor ve bu şehirlerde 11 milyon civarında yasadışı göçmen yaşıyor.

TRT

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