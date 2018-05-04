Facebook Twitter Rss

Trump'tan ilişki yaşadığı kadına sus payı

Trump'tan ilişki yaşadığı kadına sus payı.14968
  • Giriş : 04.05.2018 / 09:19:00

Trump'tan ilişki yaşadığı kadına sus payı verdiği iddia edildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Göreve geldiği günden bu yana yaptıklarıyla olay yaratan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın daha önce ilişki yaşadığı kadına seçim öncesi ödeme yaptığı öğrenildi.

ABD Başkanı Trump, geçmişte ilişki yaşadığı iddia edilen bir kadına seçimlerden önce "susması karşılığında" ödeme yapıldığını ilk kez kabul etti. Trump ve avukatı Giuliani, söz konusu ödemenin başkanlık seçim kampanya fonlarının tamamen dışında yapıldığını savunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, geçmişte ilişki yaşadığı iddia edilen Stephanie Clifford adlı bir kadına seçimlerden önce "susması karşılığında" ödeme yapıldığını ilk kez kabul etti.

Trump'ın 2006 yılında ilişki yaşadığı öne sürülen kadınla ilgili tartışmalar Amerikan kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

İLİŞKİ İDDİALARINI REDDETTİ AMA ÖDEMEYİ KABUL ETTİ

Daha önce ödemeyle ilgili herhangi bir bilgisi olmadığını belirten Trump, dün Twitter'dan yaptığı açıklamada Clifford ile ilişki iddialarını reddederken bu kişiye ödeme yapıldığını kabul etti ancak ödeme için başkanlık kampanyası fonlarının hiçbir şekilde kullanılmadığını savundu.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Başkan Trump'ın dün ilk kez Twitter hesabından söz konusu kadına "ödeme yapıldığını" kabul etmesinin ardından, Trump'ın yeni avukatı Rudy Giuliani de söz konusu ödemenin başkanlık kampanya fonlarıyla hiçbir ilgisinin olmadığını ileri sürdü.

"TRUMP'IN BİLGİSİ YOKTU"

Amerikan Fox News kanalına konuşan Giuliani, kamuoyunda Stormy Daniels olarak bilinen Clifford'a Trump'ın doğrudan bilgisi dahilinde olmadan ödeme yapıldığını ve söz konusu ödemenin kaynaklarının seçim kampanya fonlarının dışında olduğunu ifade etti.

Giuliani, Trump'ın 10 gün önceye kadar anlaşmanın ayrıntıları hakkında bilgi sahibi olmadığını öne sürdü ve söz konusu anlaşmanın, "Trump'ın ailesini koruma çabası" çerçevesinde kişisel nedenlerle yapıldığını kaydetti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da günlük basın brifinginde, Giuliani ve Trump'ın son açıklamalarının sorulması üzerine, hukuki ihtilaf devam ettiği için şu aşamada yorum yapamayacağını belirtti.

FBI'DAN COHEN'İN OFİSİNE BASKIN

Trump'ın avukatlarından Michael Cohen'in, 2016 yılında seçimlerden hemen önce Clifford'a "sus payı" olarak 130 bin dolar verdiği ortaya çıkmıştı. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) iki hafta önce Cohen'in ofisine baskın yaparak Clifford'la ilgili belgelere ve diğer bazı dosyalara el koymuştu.

Clifford, Kasım 2016 seçimlerinin hemen öncesinde ekim ayında imzaladığı gizlilik anlaşmasının geçersiz ilan edilmesi ve ayrıca hakaret davası olmak üzere Trump'a karşı iki ayrı dava açmıştı.

Amerikan medyasında ve kamuoyunda, Clifford'a yapılan ödemenin seçim kampanya kurallarını ihlal edip etmediği tartışmaları devam ediyor.

SABAH

Büyük deprem için tarih verildi!

Ankara'da patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

ABD ile Çin arasında lazer krizi!

ABD ile Çin arasında lazer krizi!

Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında lazer krizi patlak verdi.

Rus savaş uçağı Suriye'de düştü

Rus savaş uçağı Suriye'de düştü

Rusya'ya ait savaş uçağı Suriye'nin Cebele bölgesinde düştü.

 

Trump'ın sağlık raporu şaibeli çıktı

Trump'ın sağlık raporu şaibeli çıktı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın sağlık raporu şaibeli çıktı.

İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem yaşandı

İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem yaşandı

İran'ın güneybatısında 5,2 büyüklüğünde deprem yaşandı.

 

ABD Dışişleri Bakanı'ndan İsrail açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı'ndan İsrail açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İsrail ile ilgili açıklama geldi.

Trump, Barış Evi'ne gitmek istiyor

Trump, Barış Evi'ne gitmek istiyor

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Barış Evi'ne gitmek istiyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya