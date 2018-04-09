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Trump'tan Irak'a Doğu Guta telefonu

Trump'tan Irak'a Doğu Guta telefonu.16154
  • Giriş : 09.04.2018 / 07:44:00

ABD Başkanı Donald Trump, Irak Başbakanı Ibadi ile Doğu Guta sorununu görüştü.

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Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı 'Hayvan Esad' çıkışı ile ses getiren Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Irak Başbakanı Ibadi ile Doğu Guta sorununu görüştü.

ABD Başkanı Donald Trump ile Irak Başbakanı Haydar el-İbadi arasındaki telefon görüşmesinde, DEAŞ'la mücadelenin yanı sıra Beşşar Esed rejiminin Doğu Guta'daki kimyasal silah saldırısının da ele alındığı bildirildi.
Beyaz Saray, Trump-İbadi görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Başkan Trump ile Başbakan İbadi, Suriye'deki durumu ve Şam yakınlarındaki ürkütücü muhtemel kimyasal saldırı haberlerini ele aldılar." ifadesine yer verildi. İbadi'nin Trump'a, DEAŞ'a karşı mücadelede ABD'nin verdiği "kararlı destekten" dolayı teşekkür ettiği kaydedilen açıklamada, "İki lider ayrıca DEAŞ'ın kalıntılarının da temizlenmesi sürecinin hızlandırılmasını ve bölgedeki diğer tehditlere karşı beraber çalışma ihtiyacını konuştular." değerlendirmesi yapıldı.

Ayrıca Trump ile İbadi'nin, yaklaşan seçimler öncesinde Irak'ın birlik ve bütünlüğünün önemine de vurgu yaptıkları belirtildi. Esed rejimi, önceki gün akşam saatlerinde, ablukada tuttuğu Duğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son noktası olan Duma ilçesinde kimyasal silah kullanmıştı. Saldırı sonucu en az 78 kişi can verirken, yüzlerce kişi de gazdan etkilenmişti. Öte yandan ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başkan Putin, Rusya ve İran, hayvan Esed'i destekledikleri için sorumlular. Büyük bedel ödenecek." değerlendirmesini yapmıştı.

Ayrıca ABD'nin BM Daimi Temsilciğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Fransa, İngiltere, ABD ve konseyin geçici üyelerinden Fildişi Sahili, Hollanda, Peru, Polonya, Kuveyt ve İsveç'in talebi üzerine 9 Nisan Pazartesi günü söz konusu kimyasal saldırıyı görüşmek üzere toplanma kararı almıştı.

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