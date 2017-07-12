Trump'tan Irak'a telefon!
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Musul'un terör örgütü DEAŞ'ın elinden kurtarılması nedeniyle Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'yi arayarak Iraklı savaşçıları ve yönetimi cesaretinden dolayı tebrik etti.
Açıklamada, Trump'ın, "Iraklı savaşçılar ve yönetimin cesaretine saygı duyduğunu ve takdir ettiğini", ayrıca "büyük zafer hikayelerinin tüm dünyada yankılanacağını" söylediği bilgisi paylaşıldı.
İbadi'nin ise terör örgütü DEAŞ'la mücadelede uluslararası koalisyon güçlerinin ülkesine verdiği destekten övgüyle söz ettiğine değinilen açıklamada, Irak Başbakanı'nın bunun yanı sıra "Iraklılar, ülkelerinin terörden kurtarılması için çok kurban verdi. Irak halkı, ülkeyi yönetecek olandır ve kimsenin egemenliğini, ülkesinin ve zenginliklerini ihlal etmesine izin vermeyecektir." dediği aktarıldı.
TRT
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