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Trump'tan İran'a sert tepki!

Trump'tan İran'a sert tepki!.12193
  • Giriş : 30.12.2017 / 11:06:00

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'a sert tepki geldi.

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'da yaşanan eylemlere hükümetin sert müdahalesi hakkında konuştu ve halkın ifade hakkı da dahil kendi halkının haklarına saygı göstermesi gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından İran'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Trump açıklamasında, "Rejimin yolsuzluklarından ve ülkenin varlığını yurt dışında terörizme harcamasından bıkmış olan İran vatandaşlarının barışçıl protestolarıyla ilgili bilgiler geliyor. İran yönetimi, kendini ifade hakkı da dahil kendi halkının haklarına saygı göstermelidir. Dünya bu süreci izliyor." ifadelerini kullandı.

Donald Trump'ın açıklamasından kısa bir süre önce de Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Trump'ın kullandığı ifadelerle İran'daki protestolarla ilgili ABD'nin bakış açısını ortaya koydu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert ise İran'daki yönetim karşıtı gösterileri yakından takip ettiklerini açıklayarak, olaylar sırasındaki tutuklamaları kınadıklarını bildirmişti.

İran'ın Meşhed ve Kaşmer kentlerinin ardından rejim ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yönetimi karşıtı gösteriler Kirmanşah'ta devam ediyor. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Kirmanşah kentindeki gösterilere çok sayıda kişinin katıldığı görülmüştü. Hayat pahalılığı gerekçesiyle düzenlenen gösterilerin, İran'ın başka şehirlerine de yayıldığı belirtiliyor.

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