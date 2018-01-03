Trump'tan İran halkına destek!
Zamlar ve hayat pahalılığı nedeniyle sokağa inen İran halkına Amerika Birleşik Devletleri'nden açıklama geldi. ABD Başkanı Donald Trump, 'Zamanı gelince ABD'den büyük destek göreceksiniz' dedi.
Son dakika haberi! İran'da rejim karşıtları ile rejim taraftarlarının protesto eylemleri devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'tan söz konusu eylemlerle ilgili yeni bir açıklama geldi.
Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, İran'da rejim karşıtı gösteri düzenleyenlere seslendi. Trump, "Çürümüş yönetimi devirmek için çabalayan İran halkına saygılar. Zamanı gelinde ABD'den büyük destek göreceksiniz" dedi.
İran'da 7'inci gününe giren eylemlerde 23 kişi yaşamını yitirdi. İran'ın birçok kentinde hızla başlayan rejim karşıtı eylemlere İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney sert tepki göstermişti.
Hamaney gösterileri dış mihrakların çıkardığını iddia etmişti. Hamaney'in açıklamalarının ardından birçok kentte rejim taraftarları sokağa çıkarak eylem yaptı.
NTV
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