Trump'tan Kim Jong yorumu: Sabırsızlanıyorum
Balistik füze denemeleri ile dünyayı ayağa kaldıran ve Amerika Birleşik Devletleri ile savaşın eşiğine gelen Kuzey Kore lideri ile ilgili Trump'tan açıklama geldi.
Japonya Başbakanı Şinzo Abe ie Florida'da Mara Lago köşkünde bir araya gelen Trump, düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore lideri ile planlanan görüşme hakkında açıklamalar yaptı.
Trump, Kuzey Kore ile "doğrudan ve çok üst düzeyde" görüşmeler yapmaya başladıklarını ifade etti. Kuzey Kore lideriyle yapacağı görüşmenin haziran ayı başında olabileceğini belirten ABD Başkanı, bu görüşmenin yapılacağı yere dair 5 farklı ihtimalin bulunduğunu fakat henüz son kararın verilmediğini belirtti. Trump, "Kim Jong-un ile görüşmek için sabırsızlanıyorum." ifadesini kullandı.
Trump ayrıca, Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki gerginliği sona erdirecek görüşmelerin yapıldığı yönündeki haberlerle ilgili "Ben bunu destekliyorum." değerlendirmesinde bulundu. Japonya Başbakanı Abe ise Trump ile görüşmede Kuzey Kore'nin ele alınacağını vurgulayarak, "Kuzey Kore ve ABD ve Japonya'nın menfaatleri için önemli konuları derinlemesine ele alacağımızı umuyorum." diye konuştu. Japonya Başbakanı Abe'nin perşembe gününe kadar ABD'de olması bekleniyor.
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
ABD'nin Rusya ile ilgili kararı açıklandı!
Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya ile ilgili kararı açıklandı.
Küba'da Castro dönemi bitti! Yeni isim geliyor
Efsane lider Fidel Castro'nun ülkesi Küba'da tarihi bir gün yaşanıyor.
ABD'den açıklama geldi, Fransa düzeltti
Fransa Cumhurbaşkanı Emmaneul Macron, ABD ile ilgili açıklamasını düzeltti.
Türkiye Konsolosluğu'na saldıracaklardı!
4 kişinin Hollanda'da bulunan Türkiye Konsolosluğu'na saldıracak iken yakalandığı öğrenildi.
ABD'den Rusya'ya şok yaptırımlar!
ABD tarafından Rusya'ya yeni yaptırımların uygulanmaya başlanacağı kaydedildi.
ABD'li ünlü avukat protesto için kendini yaktı!
ABD'nin ünlü avukatlarından David Buckel, protesto macıyla kendini yaktığı yerde yaşamını yitirdi.