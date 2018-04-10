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Trump'tan kritik Suriye telefonu!

Trump'tan kritik Suriye telefonu!.16154
  • Giriş : 10.04.2018 / 08:48:00

Suriye ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump harekete geçti.

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Suriye'de yaşanan kaos dünya siyasetini şekillendiriyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Duma'da kullanılan kimyasal silah ve verilecek karşılık konusunda Macron ile görüştü.

Beyaz Saray'dan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Trump ile Macron'un, 7 Nisan'da Suriye'deki acımasız kimyasal silah saldırısına nasıl karşılık verileceğine ilişkin koordinasyonu" ele aldıkları belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Bakanlığa vekalet eden John Sullivan'ın İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile telefonda Suriye konusunu görüştüğü kaydedildi.

Açıklamada, Sullivan ile Johnson'ın Duma'daki saldırıyı, bu olaya uluslararası toplumun vereceği muhtemel karşılığı ve ABD ile İngiltere'nin diğer ülkelerle atacağı muhtemel adımları konuştuğu duyuruldu.

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