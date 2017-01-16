Facebook Twitter Rss

Trump'tan NATO'ya: Miyadını doldurdu!

Trump'tan NATO'ya: Miyadını doldurdu!.13646
  • Giriş : 16.01.2017 / 14:46:00

Amerika'nın yeni başkanı Trump, uygulayacağı dış politika ile epey konuşulacak gibi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Rusya'ya olan yakınlığı nedeniyle ülkesinde çok eleştirilen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, NATO'nun da sorunları olduğunu ve terörizme karşı bir şey yapmadığını vurgulayarak miyadını doldurduğunu niteledi.

Trump, Bild gazetesine verdiği röportajda, Doğu Avrupalıların Putin ve Rusya korkusunu anlıyor musunuz?” şeklindeki soruya, “Elbette, biliyorum. Neler yaşandığını anlıyorum. Uzun zamandan beri şunu söylüyorum: NATO’nun sorunları var. NATO eskidi çünkü birincisi miyadını doldurdu, bildiğiniz gibi yıllar öncesinden tasarlanmış. İkincisi, ülkeler ödemeleri gerektiği parayı ödemiyorlar. NATO’nun eskidiğini söylediğimde baskı altında kaldım. Terörizme karşı bir şey yapmadığı için de eskidi” cevabını verdi.

Ülkelerin kendi üzerlerine düşen payı ödemediğini, bunun ABD’ye karşı adil olmadığını belirten Trump, ancak bunun haricinde NATO’yu çok önemli bulduğunu ifade etti.Trump, ABD’nin yıllar önce Irak’a girmesini de eleştirerek bunu, ABD'nin tarihindeki en kötü kararı olarak nitelendirdi. "Bu arı kovanına çomak sokmak gibiydi." ifadesini kullanan Trump, şimdi bölgede dünyanın en büyük kargaşasının yaşandığını kaydetti.

Ağbal'dan asgari ücrette 'vergi' açıklaması

İzmir'de yasak aşk katliamı! 3 kişi öldü

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Donald Trump: Merkel feci bir hata yaptı!

Donald Trump: Merkel feci bir hata yaptı!

Donald Trump, Mülteci politikası konusunda Merkel'i eleştirdi.

Obama'dan açıklama: Pişman değilim

Obama'dan açıklama: Pişman değilim

ABD Başkanı Barack Obama, Suriye politikası hakkında konuştu.

 

Irak ordusu Musul'da kontrolü sağladı

Irak ordusu Musul'da kontrolü sağladı

Musul'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Irak ordusu kentte kontrolü sağladı.

NATO'dan Rusya sınırına sevkiyat açıklaması

NATO'dan Rusya sınırına sevkiyat açıklaması

ABD'nin Rusya sınırına sevkiyat yaptığı fotoğrafları sosyal medyada yer almıştı.

 

Türkiye ile Rusya arasında mutabakat!

Türkiye ile Rusya arasında mutabakat!

Türkiye ve Rusya arasında, Suriye ile ilgili mutabakatın imzalandığı öğrenildi.

Flaş! ABD'de inceleme başlatıldı!

Flaş! ABD'de inceleme başlatıldı!

FBI ve ABD Adalet Bakanlığı'na başkanlık seçimi ile ilgili inceleme başlatıldı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya