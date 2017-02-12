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Trump'dan net mesaj!

Trump'dan net mesaj!.15524
  • Giriş : 12.02.2017 / 08:34:00
  • Güncelleme : 12.02.2017 / 09:12:23

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore'ye net bir mesaj göndererek Japonya'nın arkasında oldukları vurgusunu yaptı.

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Trump, Güney Kore - Japonya geriliminde tamamen Japonya'nın arkasında olduklarını açıkladı.

Trump, balistik füze denemesi yapan Kuzey Kure'yi uyararak "yüzde 100 Japonya'nın arkasındayız" dedi.

Trump, Japonya Başbakanı Şinzo ile birlikte kameralar karşısına geçti.

Abe ise "Kuzey Kore'nin son füze denemesi kesinlikle kabul edilemez. Kuzey Kore, Birleşmiş Millet Güvenlik Konseyinin (BMGK) ilgili kararlarına tamamıyla uymalıdır" şeklinde konuştu.

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