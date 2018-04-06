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Trump'tan o porno yıldızı için ilk açıklama

Trump'tan o porno yıldızı için ilk açıklama.16365
  • Giriş : 06.04.2018 / 10:38:00

ABD Başkanı Trump'tan o porno yıldızı için ilk açıklama geldi.

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Başkanlık uçağında konuşan ABD Başkanı Donald Trump, avukatı Michael Cohen'in porno yıldızı Stormy Daniels'a 130 bin dolar ödediğine dair bilgisi olmadığını savundu.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir dönem ilişki yaşadığını iddia eden porno yıldızı ile ilgili ilk açıklama geldi. Trump, ödemenin neden yapıldığını bilmediğini belirtti.

Avukatı Michael Cohen'in parayı nereden temin ettiğini de bilmediğini söyleyen Trump, "Cohen'in harcamaları için bir hesap açtınız mı" sorusuna yanıt vermedi.

ABD Başkanı Donald Trump, eski porno yıldızı Stormy Daniels hakkında ilk kez konuşmuş oldu.

Stormy Daniels, Donald Trump ile ilişki yaşadığını ve sessiz kalması karşılığında Trump'ın avukatının kendisine 130 bin dolar ödediğini iddia ediyor.

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