Trump'tan o ülkeye ziyaret!
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, tura çıktı. Trump, Maria kasırgasından büyük zarar gören Porto Riko'yu ziyaret edecek. Katrina kasırgası ile Porto Riko'daki ölü sayısını kıyaslamasıyla tepki çekmişti.
ABD'ye bağlı özerk bir Karayipler adası olan Porto Riko'nun başkenti San Juan'ı ziyaret eden Trump, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Bölgeyi vuran Maria kasırgasından sonraki çabaları dolayısıyla belediye başkanı ve diğer yetkililere teşekkür eden Trump, bu sayede ölü sayısının az olduğunu belirtti.
Maria'yı, 2005 yılında bin 833 kişinin hayatına mal olan Katrina kasırgası ile kıyaslayan Trump, "Her ölüm korkunçtur. Fakat Katrina gibi gerçek bir yıkıma ve ölen yüzlerce insana baktığınızda; sonra da sizin burada olanlara baktığınızda hep beraber yaptığınız işle gurur duyabilirsiniz." şeklinde konuştu.
TRT
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